EXCLUSIV | Raspunsul lui Mustata pentru MM Stoica dupa dezvaluirile facute de managerul FCSB: "Nu sunt eu de vina ca tu nu ai vrut sa accepti asta!"

Suporterii FCSB au pornit un 'razboi' impotriva managerului general!

Mihai Stoica a fost atacat de suporterii din Peluza Nord dupa ce FCSB a fost eliminata din Cupa Romaniei de rivala Dinamo. Liderul Gheorghe Mustata a vorbit la PRO X si a cerut demisia lui MM, argumentandu-si decizia.

Totodata, Mustata a vorbit si despre reactia lui Mihai Stoica. Managerul a postat pe Facebook, dupa primele declaratii ale liderului galeriei, un mesaj in care dezvaluia ca relatiile cu Mustata s-au racit dupa ce un alt membru al suporterilor a indemnat galeria sa ii injure fiica, la vremea acea bolnava.

Mustata a dezvaluit ca a discutat cu Mihai Stoica despre subiectul amintit de manager, insa acesta a refuzat sa accepte scuzele celui care a initiat scandarile la meciul cu Mlada.

"Nu regret ce am spus, aia a fost atitudinea noastra a suporterilor, o mentinem. Nu spune nimeni absolut nimic. E normal ca domnul MM Stoica sa ne lase si gata! Ce e asa greu?

Indiferent de situatie, nu isi da demisia, asta este. Nu e niciun fel de problema. Noi vom fi oricum alaturi de echipa, nu vom strica atmosfera.

Nu contesta nimeni ce a facut MM pana in momentul asta la Steaua, eu contest in momentul asta atitudinea avuta la meciul cu Dinamo si cum a tratat meciul. Eu nu sunt certat cu el. A zis intr-un comunicat ca nu are ce discuta cu mine, ca m-am asociat cu nu stiu cine.

Eu stiu lucrul asta, am avut un dialog cu dansul despre incidentul legat de fiica lui. Asta am incercat sa vorbesc si sa ii explic. Daca tu, dupa toate discutiile cu mine, consideri ca nu putem dialoga ca nu s-au intamplat anumite chestii cu acel baiat, nu ai vrut sa accepti scuzele lui, nu sunt de vina eu.

Asta este opinia suporterilor si asta ne dorim, demisia lui. Daca nu vrea, nu vrem sa stricam atmosfera la echipa, dar asta este parerea noastra si punctul nostru de vedere", a spus Mustata la PRO X.