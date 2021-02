Dezvaluiri despre PLECAREA lui Vlad de la Craiova: "A fost singurul care nu a acceptat clauza!" Reactia portarului cand oltenii l-au vrut inapoi

Andrei Vlad (21 ani) a fost jucatorul Universitatii Craiova inainte sa semneze cu FCSB!

Tanarul portar a semnat cu FCSB in 2017, dupa ce a refuzat sa mai ramana la Craiova, la varsta de 18 ani!

Andrei Vlad nu a vrut sa mai continue la echipa din Banie, iar Silviu Bogdan, fostul director al Centrului de Copii si Juniori al Universitatii Craiova a dezvaluit care a fost povestea din spatele plecarii portarului. Totodata, a povestit si cum a incercat sa il aduca inapoi pe Vlad.

"A fost un of pentru mine faptul ca Craiova l-a pierdut pe Andrei. Am facut tot ce e posibil omenesc sa il aduc inapoi la Craiova. Andrei nu a avut o clauza de reziliere, a denuntat contractul la un moment dat, a fost singurul jucator care nu a acceptat clauza de reziliere in contract. Mihaila, Screciu si Vladoiu au acceptat-o.

Cred ca 'l-am alergat' trei luni, l-am urmarit. Il sunam si pe el si pe parinti si nu raspundeau. Pe moment, m-am suparat, m-am urcat in masina si m-am dus si l-am cautat. Aveam informatii ca se antreneaza prin zona Snagovului. L-am gasit total intalmplator! Stateam in piscina la hotel si patronul de acolo mi-a zis ca e un portar de la Craiova care se antreneaza pe acolo.

I-am zis 'Bai, Mihai, tu chiar glumesti? Eu il caut de o luna si jumatate si tu imi spui ca e pe aici?'. 'Bai, Silviu, nu te mint, esti prietenul meu!'.

Nu stia cum il cheama. Si intr-o dimineata, am vazut masina tatalui in parcare acolo. M-am dus la receptioner si i-am zis: 'Te rog frumos, spune-mi si mie la ce camera sta domnul Vlad'.

Am stat, am povestit, mi-au spus foarte clar ca nu se mai intorc la Craiova. Eu am tot incercat sa il aduc. Pana la urma, am fost si la el acasa. Gestul care m-a emotionat a fost cand am intrat la ei in casa, la Targoviste, ne-au dat lacrimile si mie, si lui, pentru ca mi-a zis 'Va respect atat de mult, dar la Craiova nu ma mai intorc'. Oferta FCSB-ului a fost una foarte tentanta. Noi, cei de la Craiova am incercat sa ii propunem variante, dar a fost extrem de hotarat", a spus Silviu Bogdan pentru GSP.