"Nu stiu de ce ar trebui sa-mi prezint scuze, demisii si alte fantezii!" Reactia lui MM Stoica dupa ce fanii au contestat echipa din Cupa si i-au cerut DEMISIA

FCSB a pierdut calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a fost invinsa de Dinamo cu 1-0.

Detinatoarea Cupei a pierdut dupa ce Nemec a inscris singurul gol al meciului, calificand-o pe Dinamo in sferturile de finala.

FCSB a trimis in teren o echipa experimentala, alcatuita din juniori, singurii titulari din echipa de baza fiind doar Vlad si Harut. Totodata, in afara lotului au fost lasati jucatori importanti precum Cristea, Morutan si Octavian Popescu.

Florin Tanase, Darius Olaru si Florinel Coman au inceput meciul pe banca de rezerve si au fost introdusi la pauza, insa nu au reusit sa se remarce si nici sa isi ajute echipa.

Fanii ros-albastrilor au contestat echipa trimisa in teren de Petrea si au cerut demisia managerului general, Mihai Stoica, pe care l-au acuzat ca ar fi fost cel care a facut echipa.

Dupa ce i-a dat raspunul liderului galeriei, Gheorghe Mustata, MM Stoica a venit cu o explicatie si pentru decizia de a menaja starurile ros-albastrilor.

"Jucatorii care au acuzat usoare probleme medicale (printre ei, Cristea, Morutan si Tavi Popescu) au fost menajati. Au jucat doar o repriza titulari incontestabili (Tanase, Olaru, Coman) pentru ca acuzau o stare de oboseala, iar duminica la Medias temperatura va fi cu minimum 15°C sub cea de acum si avem nevoie de prospetime, mai ales ca terenul va fi foarte greu.

Sigur ca suporterii sunt deranjati ca am fost eliminati in Stefan cel Mare, insa trebuie sa se inteleaga ca nu am tratat cu amatorism jocul. Singurul capitol la care unii au ramas datori a fost atitudinea, dar se va regla cu certitudine acest aspect in viitorul apropiat. Ca se impunea penalty la Nita Adrian asta e o discutie pe care evit s-o provoc. Sau ca actiunea aceluiasi atacant, nascut in 2003, ar fi trebuit finalizata la 0-0.

Castigurile sunt revenirea lui Nedelcu si evolutia de exceptie a lui Nita, cu o prestatie remarcabila chiar daca a avut adversar direct un fotbalist de mare valoare, Sorescu. De asemenea, in perspectiva luptei pentru titlu, sa ai ciclu de pregatire saptamanal inaintea debutului in play-off si intre jocurile 7 si 8 e mult mai bine decat sa joci la 3 zile in doua competitii. Oare e nevoie sa adaug si ca finala cupei se joaca inainte de ultima etapa a sezonului competitional, etapa care se poate juca cu titlul pe masa? Sau ca ne suntem hotarati sa dam o replica pe masura milionarilor bugetari din Liga a 3 a?

E frumos sa castigi trofee, am castigat cupa sezonul trecut, dar titlul anul asta e o miza prea mare pentru a ne crampona de o eliminare intr-o competitie care nu te duce decat in noua Intertoto.

Suntem pe primul loc, in pofida erorilor flagrante de arbitraj din ultima vreme impotriva noastra si in favoarea CFR-ului, avem doua victorii in campionat si 23 puncte diferenta dupa 22 etape fata de eterna rivala, deci nu stiu de ce ar trebui sa-mi prezint scuze, demisii si alte fantezii ale unora.

De media de varsta nu mai zic. Doar ca va scadea, din moment ce Nita si-a castigat un loc in primii 20", a scris Mihai Stoica pe Facebook.