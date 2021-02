Rezultat socant! Campioana en-titre de la Australian Open, eliminata de o jucatoare de 35 de ani: Sofia Kenin a castigat doar 5 game-uri 

Sofia Kenin a fost eliminata in turul secund la Melbourne de Kaia Kanepi, scor 6-3, 6-2.

Surpriza enorma la Australian Open, unde campioana en-titre, Sofia Kenin (22 de ani, 4 WTA) a fost eliminata in turul secund de catre Kaia Kanepi (35 de ani, 65 WTA), scor 6-3, 6-2 in doar 64 de minute de joc.

Jucatoarea din Estonia a servit 10 asi si a castigat 80% din punctele jucate cu primul serviciu, reusind la capatul duelului sa isi treaca in cont 65 de puncte, fata de cele 44 adjudecate de americanca. Kanepi a lovit 22 de winnere, spre deosebire de cele 10 ale Sofiei Kenin si a comis 17 erori neforate, cu 5 mai putine decat tenismena din SUA.

In turul urmator, revelatia inceputului de sezon, Kaia Kanepi se va duela cu croata Donna Vekic, care a eliminat-o in turul doi pe Nadia Podoroska din Argentina, scor 6-2, 6-2.

In 2020, Sonya Kenin castiga primul titlu de Grand Slam al carierei, dupa o finala transata cu revenire de scor, 4-6, 6-2, 6-2 in defavoarea spanioloaicei Garbine Muguruza, care trecuse in semifinale de Simona Halep.