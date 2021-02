EXCLUSIV | "Domnul MM sa ne lase si gata! Sa isi dea demisia!" Suporterii continua RAZBOIUL cu managerul FCSB! Ce i-a infuriat: "Mai bine pierzi campionatul decat sa te bata Dinamo!"

Eliminarea ros-albastrilor din Cupa Romaniei in fata lui Dinamo i-a infuriat pe suporteri.

Fanii FCSB, in frunte cu liderul Gheorghe Mustata au contestat vehement decizia oficialilor in ceea ce priveste primul 11 trimis in teren in meciul cu rivala Dinamo. Acestia au cerut demisia managerului general Mihai Stoica, pe care il acuza ca ar fi facut strategia pentru meci.

"Da, noi ne continuam acelasi discurs, nu putem sa tratam meciul cu Dinamo, se stie ce rivalitate exista intre noi si Dinamo, sa tratezi meciul cu indiferenta.

Noi nu suntem contra, sa nu promovam tineret din Academie, dar la un meci cu Dinamo, nu poti sa imi vii cu juniori si sa tratezi meciul in stilul asta. Asta este opinia noastra, a suporterilor. Asa credem noi, ca domnul Mihai Stoica trebuie sa isi dea si demisia.

Poate mai stim si noi mai multe, o decizie cand o ia la nivel de manager, el este primul care raspunde. Cat timp confirmi anumite lucruri din Academie, ca vrei sa urci in valoare jucatori. Suntem de acord, avem atatia copii care urca in fotbalul romanesc, nu poti sa vii sa imi tratezi meciul cu Dinamo in felul asta.

Aveai tot timpul sa promovezi in meciurile urmatoare.

Nu ne convine sa venim in continuu sa incurajam jucatorii si sa ne trezim in meciul cu Dinamo. Aveai tot timpul sa faci experimente, in meciul cu Hermannstadt, de exemplu. Dar nu cu Dinamo.

Obiectivul nostru a fost clar de la bun inceput, Cupa si campionat. Nu faci experimente in meciul cu Dinamo.

Standardele echipei care sunt? Bagi echipa completa a Stelei, joci si dupa faci experimentele pe care le vrei, dar nu cu Dinamo. Daca trebuie sa bati Dinamo, nu ma intereseaza ca nu ai obiectiv clar Cupa. Pe noi ne interesa sa castigi Cupa in fata lui Dinamo.

Daca ai echipa, trebuie sa mergi pe doua fronturi. Altfel, acei baieti care cred ca stiu fotbal si nu isi dau viata in meciurile cu Dinamo, sa se lase, sa ne lase in pace.

Poate sa fie la Medias minus 100 de grade, cu Dinamo joci la minus 400. Despre ce vorbim acum ca spunem usor accidentati, usor loviti. La meciul cu Dinamo, uiti de tot!

Domnul Mihai Stoica stie clar, daca va aduceti aminte, stiti foarte bine, mai bine pierzi campionatul decat sa te bata Dinamo. Daca te calificai, ramaneai cu echipe din Liga 2, puteai face experimente dupa. La meciul asta, sa vii cu echipa standard.

Stim foarte bine, asta a fost strategia lui MM. A dat chiar el raspunsul mai devreme. Nu ai cum sa faci asa ceva intr-un meci cu Dinamo! Asta este punctul tuturor suporterilor.

Nu e turbulenta, e un gest normal pentru a face liniste totala la club. Noi mergem dupa echipa, aproape la fiecare meci sa incurajam jucatorii cand pleaca la stadion. Noi suntem carne de tun? Daca tu tratezi meciul cu Dinamo in fata noastra, cand stii bine ce am facut la club, la baza, unii din noi risca sa ia amenzi. Eu vreau sa iti dau toata energia mea pozitiva, ca jucatorii sa isi dea viata pe teren, tu vii cu echipa a doua, e bataie de joc la adresa suporterilor. Nu mi se pare corect.

Nu regret ce am spus, aia a fost atitudinea noastra a suporterilor, o mentinem. Nu spune nimeni absolut nimic. E normal ca domnul MM Stoica sa ne lase si gata! Ce e asa greu?

Indiferent de situatie, nu isi da demisia, asta este. Nu e niciun fel de problema. Noi vom fi oricum alaturi de echipa, nu vom strica atmosfera.

Nu contesta nimeni ce a facut MM pana in momentul asta la Steaua, eu contest in momentul asta atitudinea avuta la meciul cu Dinamo si cum a tratat meciul. Eu nu sunt certat cu el. A zis intr-un comunicat ca nu are ce discuta cu mine, ca m-am asociat cu nu stiu cine.

Eu stiu lucrul asta, am avut un dialog cu dansul. Asta am incercat sa vorbesc si sa ii explic. Daca tu, dupa toate discutiile cu mine, consideri ca nu putem dialoga ca nu s-au intamplat anumite chestii cu acel baiat, nu ai vrut sa accepti scuzele lui, nu sunt de vina eu.

Asta este opinia suporterilor si asta ne dorim, demisia lui. Daca nu vrea, nu vrem sa stricam atmosfera la echipa, dar asta este parerea noastra si punctul nostru de vedere", a spus Gheorghe Mustata la PRO X.