EXCLUSIV | Primarul Iasului anunta ca echipa de fotbal poate ramane fara finantare: "Vrem rezultate! Daca nu exista rezultate, nu mai sunt argumente!"

Poli Iasi se afla pe ultimul loc in Liga 1 cu 16 puncte dupa 22 de etape.

Mai mult, echipa preluata recent de Andrei Cristea de la Daniel Pancu a parasit si Cupa Romaniei dupa o infrangere drastica in fata Petrolului, scor 3-0.

In acest context, primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, anunta ca exista posibilitatea ca Primaria sa isi retraga sustinerea financiara pe care o acorda echipei de fotbal.

Chirica a vorbit la PRO X despre faptul ca rezultatele extrem de proaste inregistrate de echipa in acest sezon duc la pierderea credibilitatii in fata Consiliului Local.

"Nu m-am dat niciodata la o parte din a ma implica, dar trebuie sa am argumente cu care sa merg pentru sustinerea la club. Deocamdata nu le mai am, dar sper sa ma ajute.

Am reusit sa luam mai putine goluri, insa in ritmul asta, nu stiu daca poti pleca cu un plus de pe teren.

Sper sa nu ajungem la decizia de a ridica finantarea de la club. A fost invitata conducerea clubului la Consiliul de maine, trebuie sa vedem.

Nu avem decat posibilitatea de a finanta clubul in conditii de pandemie. Am sprijinit cu aproape un milion de euro anul trecut, ca autoritate locala, un club din Liga 1, ceea ce nu se mai intampla pe nicaieri.

Vrem si rezultate, nu cerem nimic in plus, vrem rezultate. Ma gandesc ca si fotbalistii se gandesc la asta inainte sa intre pe teren. Daca nu exista rezultate, eu nu mai am argumente in fata Consiliului Local. Ca primar al orasului, eu nu mai am argumente sa pot ajuta echipa.

Am si eu asteptarile mele, sunt ca un parinte care vrea de la cel pe care il intretine si o motivatie.

Eu am fost in acceptiunea tuturor propunerilor facute de club, ar fi anormal sa imi dau cu parerea intr-un domeniu pe care nu il stapanesc. Nu am fost sa impun pe nimeni nicaieri, dar am cerut rezultate. Va asumati un antrenor, un jucator, dar trebuie rezultate.

Andrei Cristea este un marcator de exceptie, a avut un singur meci in campionat, care i-a adus si un punct. Un esec usturator cu o echipa din Liga 2 cu Petrolul Ploiesti, dar asteptarile sunt mai mari.

E 3-0, nu 3-2, nu e dintr-o lovitura libera, dupa 90 de minute, nu e cu sprijinul arbitrilor. E 3-0, un scor incontestabil, lucrurile pot fi intelese", a spus Mihai Chirica la Ora Exacta in Sport.