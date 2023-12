„Cel mai dificil antrenor pe care l-am avut!” Steliano Filip îi avertizează pe dinamoviști după numirea lui Kopic: „Nu prea am jucat cu el” 

Înfrângerea cu FCSB din derby, scor 0-1, i-a fost „fatală” lui Ovidiu Burcă. Tehnicianul și-a prezentat demisia la câteva zile după duelul de pe Arena Națională, iar oficialii lui Dinamo s-au pus instant pe negocieri. Deși au discutat cu mai mulți antrenori din România, alesul a fost croatul Zeljko Kopic.

Steliano Filip a vorbit despre fostul său antrenor

Steliano Filip (29 ani), în prezent la Mezokovesd, s-a intersectat cu antrenorul croat în momentul în care a fost transferat de Hajduk Split. Fostul căpitan al lui Dinamo a vorbit despre Kopic, având cuvinte de laudă despre el ca antrenor. Filip a recunoscut că croatul este un antenor bun, însă a avertizat în cazul exigenței sale.

Jucătorul român nu a fost folosit de Kopic prea mult înainte de a fi demis, însă a recunoscut că în acea perioadă se confrunta și cu probleme cu greutatea.

„Tot din presă am aflat și eu, nici nu apucasem să citesc, am fost sunat de cineva și m-a întrebat ce părere am. E un antrenor foarte bun, exigent, cred că va face o treabă bună.

E un antrenor foarte bine organizat pe ambele faze. Pe partea fizică lucrează cel mai mult. Cred că este cel mai dificil, cel mai greu antrenor pe care l-am avut. Nu l-am prins pe Halagian, dar l-am prins pe Dorinel.

Nu vreau să îmi dau prea mult cu părerea, am spus în mare, e un antrenor foarte bun, exigent, care impune respect, disciplină la echipă și asta contează mult în momentul de față la Dinamo. Am lucrat șase luni cu el, nu foarte mult. Am evoluat... nu prea am jucat cu el. Nu mă feresc, am avut și ceva probleme cu kilogramele în perioada dânsului și până m-am adaptat nu a mai fost dânsul la echipă.

E un antrenor foarte bun, cred că e o alegere foarte bună și nu mai contează cine trebuia, dacă Dinamo are antrenor în momentul de față, asta e cel mai important.

O situație grea, ca în ultimii ani, și când m-am întors eu a fost o situație foarte dificilă, s-au făcut minuni. Ce a făcut Burcă, trebuie să fim corecți și să spunem asta, dar am înțeles că actuala conducere are gânduri bune, sunt serioși, asta e cel mai important lucru.

Momentan sunt bine la echipa la care sunt, am liniște și asta este cel mai important. Nu cred că există jucător în activitate care să spună nu naționalei, dar acolo e un grup frumos, îi felicit pe această cale. Sunt departe, ăsta este adevărul, nu vreau să mint, dar nu se știe niciodată”, a declarat Steliano Filip la Digi Sport.

Steliano Filip a jucat la Hajduk Split din ianuarie 2018 până în februarie 2019. Croații i-au plătit lui Dinamo 500.000 de euro în schimbul său.

Cariera de antrenor a lui Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a fost ultima dată antrenor la Botev Plovdiv, de care s-a despărțit în decembrie 2022, după ce fusese numit în august 2022.

Croatul și-a început cariera de antrenor la NK Lucko, unde a stat pe banca tehnică din august 2011 până în mai 2012. Ulterior a preluat-o pe Cibalia din iulie 2012 până în noiembrie 2012, iar în iunie 2014 a semnat cu NK Zagreb, unde a stat un an.

În iunie 2015 și-a început cea mai lungă aventură pe banca tehnică, la Slaven Belupo, unde a stat până în octombrie 2017. La o lună distanță a semnat cu Hajduk Split, pe care a antrenat-o până în septembrie 2018. O lună mai târziu a ajuns în Cipru, la Pafos FC, unde a antrenat un an, iar în aprilie 2020 a preluat academia lui Dinamo Zagreb, unde a stat un an și jumătate.

Kopic a fost numit antrenor la Dinamo Zagreb în decembrie 2021, însă s-a văzut demis în aprilie 2022, după 19 meciuri în care a bifat 13 victorii, două remize și patru înfrângeri.