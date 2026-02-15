Seria impresionantă de 16 victorii consecutive în deplasare a celor de la PSV Eindhoven s-a oprit brusc vineri seară, pe „Kras Stadion”. Liderul din Eredivisie s-a văzut învins de FC Volendam, într-un meci în care internaționalul român Dennis Man a fost unul dintre protagoniști, dar golul său nu a fost suficient pentru a evita eșecul.

Dennis Man a restabilit egalitatea în minutul 82, dând speranțe campioanei Olandei că poate smulge măcar un punct, însă Aurelio Oehlers a dat lovitura pentru gazde cinci minute mai târziu. La finalul partidei, antrenorul Peter Bosz a avut o reacție de clasă la microfonul ESPN, refuzând să caute scuze și evidențiind execuția superbă a lui Robin van Cruijsen, care a deschis scorul printr-un voleu de excepție.

„Un gol mondial”

„Da, este un gol mondial. În acel moment trebuie să aplauzi, să pui mingea la centru și să reiei jocul”, a spus Bosz, cu fair-play.

În ceea ce privește jocul echipei sale, antrenorul a pus rezultatul pe seama ineficienței din fața porții.

„Trebuie să le bagi în poartă. Am jucat o primă repriză bună, am avut destule ocazii, dar nu am marcat. În special ultima pasă nu a fost bună. Dar am jucat bine, am recuperat mingea foarte repede după ce o pierdeam, am ajuns în zonele de assist, doar că acea ultimă minge nu a fost bună de fiecare dată”, a explicat principalul lui PSV.

Deși PSV a dominat autoritar la capitolul posesie și și-a creat ocazii, Bosz a admis că partea secundă a fost sub nivelul așteptat, iar schimbările efectuate – inclusiv introducerea jucătorilor de viteză – ar fi trebuit să aducă mai multă profunzime, lucru care nu s-a întâmplat.

„A doua repriză mi s-a părut mai slabă. Am început să pierdem mingea mai des. Asta duce adesea la contraatacuri, și asta s-a întâmplat. Cu toate acestea, am avut mari ocazii și în repriza a doua. Și trebuie să le fructifici la un moment dat, iar noi am făcut-o doar o singură dată.

Pierdem o dată. Se poate întâmpla. E supărător, dar se poate întâmpla”, a conchis tehnicianul liderului din Olanda.