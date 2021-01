"Pentru ele este Dumnezeu, apoi sunt eu!" Aroganta IREALA a lui Cristi Borcea! Ce a putut sa spuna despre fostele sotii 

Cristi Borcea a facut cateva afirmatii incredibile cu privire la fostele sale sotii.

Omul de afaceri a declarat ca singura femeie in care are incredere este mama lui, fostele sale sotii neavand nimic pe numele lor. Tot ce le-a lasat femeilor este pe numele sau pentru cei 9 copii pe care ii are.

Cristi Borcea a spus ca din punctul sau de vedere este indispensabil pentru aceste femei, punandu-se in viata lor pe locul 2, dupa Dumnezeu.

"Cum sa le cumpar tacerea? Pentru ele este Dumnezeu, si eu. Eu le tin, eu le dau oxigenul. Copiii au cele mai bune conditii, au pe numele lor tot ce le trebuie. Fostele mele sotii sunt condamnate sa se poarte frumos cu mine, sa fie pozitive si sa aiba grija de copii. Poti sa traiesti fara oxigen? Nu. Asa nu pot nici ele sa traiasca fara mine.

Mama este singura femeie in care am incredere totala si toate sunt la ea. Nicio sotie nu are nimic pe numele ei. Mihaela are casa copiilor, Alina are vila pe numele copiilor. Toti ceilalti copii au case, apartamente, au cele mai bune conditii, au bone...

Dar femeile nu trebuie sa aiba nimic pe numele lor ca o iau razna, apoi au impersia ca li se cuvine totul. Incep sa comenteze ca 'te-ai dus', 'ai umblat'... Lasa sa aiba copiii, ele...", a declarat Cristi Borcea la Kanal D.