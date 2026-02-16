Radu Petrescu a anulat un gol perfect regulamentar celor de la FC Argeș, când a oprit jocul imediat după o centrare expediată de Micovschi din lovitură liberă, care a fost deviate perfect de Sierra în poarta lui Bălbărău.

Mihai Stoica și Victor Angelescu s-au contrat în direct

După meciul de la Ploiești, Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a acuzat faptul că Radu Petrescu face jocuri de culise pentru a o ajuta pe FCSB să ajungă în play-off. Oficialul lui Rapid susținea că arbitrul este fan al echipei patronate de Gigi Becali.

Mihai Stoica i-a dat o replică lui Angelescu, iar luni seară cei doi s-au întâlnit la Prima Sport, unde au intrat într-un dialog în contradictoriu.

Mihai Stoica: ”Încerc să te conving că nu a fost vreodată arbitru... că n-a greşit în favoarea noastră.”

Victor Angelescu: ”Faza cu penalty-ul pentru mine e clară, e unul dintre cele mai clare penalty-uri la care Radu Petrescu se uită şi la reluare şi nu vrea să-l dea.”

Mihai Stoica: ”Te întreb, înainte de faza aia e 2-1 pentru noi şi trebuia eliminat Petrila când l-a dus şi l-a călcat pe Tănase?”

Victor Angelescu: ”Poate să-i dea al doilea galben, doar că acolo e iar o chestie... niciodată într-un meci n-o să arbitreze contra unei singure echipe. Toată lumea fotbalului zice că ăsta e arbitru care favorizează... că e stelist.”

Mihai Stoica: ”Stai puţin, 0-0 cu Radu Petrescu la centru, la margine Ghinguleac, iar Manea îl calcă pe Radunovic. Nimic! Radu Petrescu la centru în acelaşi meci şi ia galben Dawa cu simularea lui Koljic. I-a dat galben lui Dawa degeaba şi imediat după aia al doilea galben.”

Victor Angelescu: ”Dacă eraţi voi în locul nostru şi să fie 1-2 în derby la tine acasă şi să nu se dea penalty-ul ăla o luai pe coclauri. Pe Radu Petrescu faţă de noi îl simt cel mai anti-rapidist arbitru.”

Mihai Stoica: ”Anti-rapidist nu înseamnă FCSB-ist sau stelist. Păi, CFR-ist este, că i-a făcut campioni. A inventat un fault la Beto şi ăla a dat pe lângă minge. Nu există să fie Radu Petrescu roş-albastru niciodată în viaţa lui.”

Victor Angelescu: ”Alb-vişiniu nu e sigur.”

Mihai Stoica: ”Sunt convins că nu e, dar în niciun caz nu e de-ai noştri, dacă am avea (n.r. - râde). Avem atâtea greşeli în defavoarea noastră, încât nu pot să cred că cineva mai spune că un arbitru e stelist, FCSB-ist sau mai ştiu eu ce. Omul trebuia scos din arbitraj de atunci (n.r. – de la Voinţa Sibiu – CFR Cluj), trebuia scos din arbitraj de atunci.”

Victor Angelescu: ”Aici suntem de acord!”, a fost dialogul dintre cei doi.