Gigi Becali, o noua reactie vehementa cu privire la pandemia de Covid-19! "In 3-4 luni nu mai exista!"

Gigi Becali s-a implicat activ in lupta cu pandemia de Covid-19 si a sarit in ajutorul spitalelor si a medicilor cu medicamente.

Patronul FCSB-ului s-a autoproclamat 'Ministrul Sanatatii' dupa ce a a dat spitalelor din Romania medicamente de milioane de euro.

"De prima data cand am adus acest medicament am spus ca e cel mai bun. Prima data l-a adus in spitale, nefiind pe protocol. Cand au vazut ca e foarte bun, acesti doctori au facut adresa la Ministerul Sanatatii si au spus sa puna medicamentul pe protocol ca e foarte bun si nu are reactii adverse.

Nu mai conteaza banii, am spus da. Problema mea e alta. Eu vreau ca oamenii sa poata lua medicamentul din farmacie pentru ca COVID-ul asta e un fleac. Daca ai luat tratament, in 2-3 zile esti bine. Daca lasi 7 zile, dupa 78 de zile la revedere, nu te mai intelegi cu el.

Am zis sa bagam medicamentul in farmacii fara adaos comercial, dar intre timp a revenit remdesivirul si va spuneam ca nu e bun. Noi am luat de 30 de milioane de euro si urma sa bagam in farmacii. Ei au spus ca ce facem cu el? Cand am adus cantitatea asta mare, am rezolvat si in 5 zile va ajunge in spitale. La Militari, Iasi. Cu acest medicament, in 2 zile esti sanatos. Sa le bagi in tara si in farmacii fara adaos nu e bine? Sa platesc si TVA, dar am spus ca le donez. Eu de maine sunt Ministerul Sanatatii", a spus Gigi Becali pentru realitateasportiva.net.

Gigi Becali: "In 3-4 luni nu mai exista Covid!"

Latifundiarul din Pipera spune ca va refuza sa se vaccineze, insa este extrem de increzator ca in 3-4 luni virusul va fi invins:

"In 3-4 luni nu mai exista COVID-19. Medicamentele se pot fabrica in Romania, substanta e foarte ieftina, 2 lei. Daca le dam la oameni, unii sunt saraci. ei stau si iau paracetamol. Am vindecat si doctori.

Ei nu au stiinta, barbatia si curajul sa faca vaccin. Ma ocup de asta si fac. Va vaccinati sau ba? Eu stau in camara mea si tot nu fac vaccinul. Ce are? Nu stiu ce are. Se vaccineaza? Treaba lor. Eu incerc sa merg pe alea stiute. Marii specialisti ai lumii spun ca nu e testat. De ce sa-l testeze pe mine? Sunt cobaiul lor?", a mai spus Gigi Becali.