"Am lovit-o pe Alina, da!" Cristi Borcea, mai sincer ca niciodata! Ce s-a intamplat intre el si fosta lui sotie

Cristi Borcea a facut dezvaluiri incredibile despre relatia cu fosta sa sotie, Alina Vidican.

Omul de afaceri a recunoscut ca si-a lovit fosta sotie, despre care presa a scris in trecut ca a fost vazuta iesind cu vanatai din locuinta conjugala.

Borcea a comentat si relatia care exista intre primele sale doua sotii, mentionand ca acestea se inteleg bine si ca nu a fost vorba despre nicio cearta intre el si Alina Vidican in penitenciar din cauza vizitelor pe care i le facea Mihaela Borcea.

"Da, am lovit o femeie. Atunci cu Alina, nu a fost asa cum s-a scris, nu s-a certat niciodata cu Mihaela. Alina nu a avut nimic cu Mihaela, au venit impreuna la mine la vizita, se intelegeau foarte bine...



In alt context, da, am lovit-o. Dar nu cat am fost in penitenciar", a declarat Cristi Borcea la Kanal D.