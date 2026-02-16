FOTO Becali, contrazis de supercomputer: cele șase echipe favorite să intre în play-off după Craiova - FCSB 1-0

Becali, contrazis de supercomputer: cele șase echipe favorite să intre în play-off după Craiova - FCSB 1-0 Superliga
Luni seară se încheie etapa cu numărul 27 din Superliga, iar lupta pentru ultimele poziții din play-off pare că se va duce până în ultima clipă a sezonului regulat.

Universitatea Craiova, inclusiv matematic, Dinamo și Rapid sunt formațiile care au play-off-ul asigurat. Pentru ultimele trei poziții luptă cu șanse reale nu mai puțin de șapte formații: Universitatea Cluj, FC Argeș, FC Botoșani, CFR Cluj, UTA Arad, Oțelul Galați și FCSB.

FMD: FCSB, șanse de sub 30% pentru accederea în play-off

După eșecul suferit duminică seară contra liderului Universitatea Craiova, scor 0-1, Gigi Becali s-a arătat foarte încrezător că FCSB va reuși totuși să prindă play-off-ul. Omul de afaceri anticipa că roș-albaștrii vor câștiga cele trei jocuri rămase, cu Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj, iar contracandidatele se vor încurca reciproc în meciurile directe.

Marea problemă a celor de la FCSB este că nu mai depind exclusiv de rezultatele lor. Din acest motiv, statisticienii de la Football Meets Data oferă șanse de doar 29,9% campioanei en-titre pentru a intra în play-off.

Pe lângă Craiova, Dinamo și Rapid, echipele considerate acum favorite pentru a intra în play-off sunt Universitatea Cluj (75%), CFR Cluj (67,5%) și FC Argeș (51,5%). Inclusiv FC Botoșani este cotată cu șanse mai mari decât FCSB pentru a intra în primele 6, 44,5%.

Programul echipelor aflate în lupta pentru play-off

U Cluj:

  • FC Botoșani (deplasare)
  • Oțelul Galați (acasă)
  • FCSB (deplasare)

FC Argeș:

  • Farul (acasă)
  • Dinamo (deplasare)
  • Unirea Slobozia (acasă)

FC Botoșani:

  • U Cluj (acasă)
  • FC Hermannstadt (deplasare)
  • Petrolul Ploiești (acasă)

CFR Cluj:

  • FC Hermannstadt (deplasare)
  • Petrolul Ploiești (acasă)
  • Farul (deplasare)
  • Dinamo (acasă)

UTA Arad:

  • Oțelul Galați (deplasare)
  • FCSB (acasă)
  • Metaloglobus (deplasare)

Oțelul Galați:

  • UTA Arad (acasă)
  • U Cluj (deplasare)
  • FC Hermannstadt (acasă)

FCSB:

  • Metaloglobus (acasă)
  • UTA Arad (deplasare)
  • U Cluj (acasă)

Clasamentul din Superliga

