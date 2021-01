"Sa inteleaga ca nu e suficient sa joci un meci, doua bune si dupa sa nu te mai pregatesti!" Petrea a vorbit despre FENOMENUL de 50 de milioane al lui Becali

Octavian Popescu (18 ani) este revelatia sezonului in Liga 1.

Pustiul adus de la Craiova a debutat la echipa mare in acest sezon, iar prestatiile sale i-au adus doar cuvinte de lauda. Cota lui Popescu a explodat, iar patronul Becali a declarat ca viseaza sa ia minimum 50 de milioane de euro pentru transferul sau.

Popescu a jucat in 12 meciuri in acest sezon si a contribuit cu 5 pase de gol. Totodata, tanarul jucator a ajuns la al treilea penalty pe care il obtine pentru echipa sa, ultimul chiar in meciul cu Viitorul, cand FCSB era condusa cu 1-0.

Toni Petrea l-a schimbat pe Octavian Popescu in minutul 69 al partidei, iar la conferinta de presa de la finalul meciului a raspuns transant cand a fost intrebat ce ar trebui sa faca pentru a ramane cu picioarele pe pamant.

"E normal sa se vorbeasca despre el, a avut evolutii constant bune, dar e un copil, trebuie sa inteleaga faptul ca nu e suficient sa joci un meci sau doua, sa le faci bune si dupa sa nu te mai pregatesti cum trebuie sau sa ai o evolutie nesatisfacatoare.

I-am spus ca trebuie sa fie cu picioarele pe pamant, sa se maturizeze si sa constientizeze ca e la o echipa mare si asteparile sunt foarte mari", a spus Petrea la conferinta de presa.