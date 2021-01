"Tot timpul am fost cu ea, chiar daca m-am insurat cu Alina!" Borcea a RUPT TACEREA despre relatia cu Valentina Pelinel! Cand a inceput totul

Cristi Borcea si Valentina Pelinel sunt impreuna de mai bine de sase ani!

Cei doi formeaza un cuplu de aproape sapte ani si au impreuna trei copii, insa relatia lor a fost sub lupa inca de la inceput.

Si-au inceput relatia in perioada in care acesta a fost inchis, la scurt timp dupa divortul modelului de Cristi Boureanu, insa atractia celor doi s-ar fi declansat cu mult timp in urma, inca de la casatoria Valentinei cu omul din politica.

Intrebat daca a pus ochii pe actuala sa sotie inca din momentul in care era cu prima sa nevasta, Mihaela, si a ramas cu gandul ca va forma un cuplu cu ea chiar si dupa casatoria cu Alina, cea de-a doua sotie.

"De cand am vazut-o a doua oara, am zis ca va fi cu mine si va fi mama copiilor mei. Tot timpul am fost cu ea. Chiar daca m-am insurat cu Alina. Nu i-am cerut sa puna capat casniciei, era intr-o relatie care scartaia de foarte multi ani. Ne-am placut. A fost o femeie care a luptat foarte mult.

Cand am intrat in inchisoare i-am zis ca are apartament in New York, sa se duca. Mi-a zis 'indiferent cat stai, nu pot sa traiesc fara tine, vreau sa lupt pentru tine, raman aici. nu ma intereseaza nimic, stau dupa tine'.

Am facut cea mai buna alegere si cea mai buna afacere a mea de pana acum. Imi da liniste, e femeia calma, cu care pot sta singur si o saptamana in casa. Care indifernet de ora, de unde venim, stam cel putin o ora, o ora jumatate noi singuri, pe terasa, la tigara.

E foarte important sa gasesti pe cineva care sa iti dea liniste si caldura", a spus Cristi Borcea la Kanal D.

"Poate fi Cristi Borcea barbatul unei singure femei?"

Intrebat daca se poate dedica unei singure femei, Borcea a fost din nou sincer.

"Cand au fost cu mine, toate au crezut ca ma schimba. Sunt sigur ca in mintea lor au stiut cu cine merg la drum, doar nu m-au luat de la biblioteca. Alaturi de Valentina, m-am calmat, m-am schimbat foarte mult. Sunt sigur ca alaturi de ea voi trai multi ani fericiti si linistiti.

Eu imi doresc, ele isi doresc. Poate sa fie barbatul unei singure femei odata cu varsta. Niciodata sa nu spui niciodata", a adaugat fostul patron al lui Dinamo.