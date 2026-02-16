Unicul gol al partidei din Bănie a fost înscris de Assad Al Halmawi, în minutul 24. La finalul jocului, Gigi Becali a recunoscut superioritatea Universității Craiova, pe care a descris-o drept de departe cea mai puternică echipă din campionat.

Gigi Becali: "Am luat un mijlocaș care nu poate să joace, pe Ofri Arad. MM s-a înșelat"

Marea problemă a lui FCSB a fost, în opinia lui Gigi Becali, lipsa unui închizător de calitate. Nou-venitul Joao Paulo nu l-a impresionat pe omul de afaceri, care i-a reproșat lui Mihai Stoica faptul că Ofri Arad nu este încă apt pentru a juca, deși a fost transferat în urmă cu aproape o lună.

De asemenea, Becali regretă că l-a vândut pe Adrian Șut la Al Ain, în ultima fereastră de mercato.

"Craiova a fost mai inspirată din punct de vedere al transferurilor de o sută de ori. Mie îmi pare rău că n-am... bine, și MM s-a înșelat. Adică am luat un mijlocaș care nu putea să joace, pe Ofri Arad. Noi aveam nevoie acum de el.

Nici eu n-am știut. M-am bucurat, dar n-am știut că nu poate juca. Noi n-avem mijlocaș central! Nu avem niciunul. Baba e puternic, dar n-are nicio calitate. Joao Paulo are calitate, dar îi e frică să joace.

Acum regret că l-am vândut pe Șut. Dacă îl aveam pe Șut nu eram în situația asta. Probabil nu pierdeam cu Argeșul, cu CFR-ul", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.