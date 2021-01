"Ati sedus-o pe judecatoare?" Ce raspuns a putut sa dea Borcea la intrebarea pe care i-ar fi pus-o milioane de romani

Cristi Borcea a vorbit despre dosarul transferurilor.

Omul de afaceri a comentat afirmatiile facute de judecatoarea Geanina Terceanu, care a spus ca ar fi mers in casa fostului patron de la Dinamo si ar fi primit 10.000 de euro pe care nu i-a considerat mita, ci o suma de bani oferita pentru ca ea si Cristi Borcea s-ar fi placut reciproc.

Borcea a negat orice intalnire si a spus ca nu stie de nicio suma de bani pe care aceasta ar fi primit-o.

"Nu, nu am cunoscut-o decat in sala de judecata. Nu am stiut de niciun ban de la Giovanni, de la Victor... Nu a fost niciodata la mine acasa", a spus Cristi Borcea la Kanal D.