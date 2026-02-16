VIDEO Jucătorul meciului Dinamo - Unirea Slobozia 1-0! S-a ratat cât pentru tot campionatul

Jucătorul meciului Dinamo - Unirea Slobozia 1-0! S-a ratat cât pentru tot campionatul Superliga
”Câinii” au avut 75% posesie pe Arena Națională.

DinamoRaul OprutUnirea Sloboziadenis rusuIonuț Dinu
Dinamo a învins-o pe Unirea Slobozia cu 1-0 luni seara, pe Arena Naţională, în ultimul meci din etapa a 27-a din Superligă. AICI LIVE TEXT COMPLET Dinamo - Unirea Slobozia

Golul victoriei a fost marcat de fundaşul stânga Raul Opruţ (71), cu o lovitură de cap, din centrarea lui Daniel Armstrong.

”Câinii” au avut 75% posesie și s-au calificat matematic în play-off după un meci în care ambele echipe au semnat ratări monumentale.

Astfel, nu este de mirare că Sofascore l-a desemnat jucătorul meciului pe portarul Unirii Slobozia, moldoveanul Denis Rusu, notat cu 8.6.

Note foarte mari au mai primit Raul Opruț (8.0) și Ionuț Dinu (8.0), fundașul central al oaspeților.

O fază controversată s-a produs în minutul 66, când Kennedy Boateng a degajat mingea după o neînţelegere cu portarul Alexandru Roşca, ieşit din poartă, Nicolae Carnat a trimis de la 40 de metri, dar Roşca a respins în bară, posibil după ce mingea a intrat în poartă, scrie Agerpres.

Dinamo este neînvinsă de şase etape, în care are patru victorii şi două egaluri, în timp ce Unirea venea după prima sa victorie cu Claudiu Niculescu antrenor.

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Clasamentul din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
