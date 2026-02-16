Dinamo a învins-o pe Unirea Slobozia cu 1-0 luni seara, pe Arena Naţională, în ultimul meci din etapa a 27-a din Superligă. AICI LIVE TEXT COMPLET Dinamo - Unirea Slobozia

Golul victoriei a fost marcat de fundaşul stânga Raul Opruţ (71), cu o lovitură de cap, din centrarea lui Daniel Armstrong.

”Câinii” au avut 75% posesie și s-au calificat matematic în play-off după un meci în care ambele echipe au semnat ratări monumentale.

Astfel, nu este de mirare că Sofascore l-a desemnat jucătorul meciului pe portarul Unirii Slobozia, moldoveanul Denis Rusu, notat cu 8.6.

Note foarte mari au mai primit Raul Opruț (8.0) și Ionuț Dinu (8.0), fundașul central al oaspeților.