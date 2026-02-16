Dinamo și-a asigurat matematic prezența în play-off după succesul la limită obținut luni seară pe Arena Națională, în fața Unirii Slobozia (1-0), în runda cu numărul 27. „Câinii” s-au impus grație reușitei lui Raul Opruț și s-au apropiat la un singur punct de liderul Universitatea Craiova.

Imediat după finalul partidei, antrenorul croat al lui Dinamo a tras concluziile unei seri tensionate, în care echipa sa a ratat numeroase ocazii înainte de golul salvator din minutul 71.

„Sunt trei puncte, am dominat jocul, am avut multe ocazii. Raul a marcat un gol frumos și sunt mândru de efortul făcut de toți jucătorii. Am meritat aceste trei puncte. Încercăm să împingem fundașii în astfel de situații de a marca. Împotriva noastră, toți joacă cu o apărare retrasă.

Când ai atâtea ocazii și nu marchezi, iar Raul ne-a salvat, nu mai este o întâmplare. Mi-aș dori să înscrie jucătorii din atac, dar nu le pot reproșa că nu sunt acolo în fața porții adverse. Am simțit că am fost peste ei după primele 25 minute, în repriza a doua a fost și mai acută această senzație”, a explicat tehnicianul dinamovist.

Discuția decisivă cu George Pușcaș

Subiectul momentului în Ștefan cel Mare este sosirea lui George Pușcaș. Kopic a confirmat discuțiile cu atacantul echipei naționale și a oferit detalii despre stadiul în care se află integrarea acestuia.

„Nu e nicio problemă cu Epassy, va lipsi trei zile. Am mai experimentat asta și cu alți jucători. Am o părere bună despre el (n.r. - George Pușcaș), are multă calitate, jocuri internaționale, meciuri în competiții importante. Nu a jucat ceva timp, am vorbit cu el după meciul din Cupă, dar cred că este pregătit să ne ajute. A fost sincer, am apreciat asta. A spus că are ceva probleme medicale. Vom analiza în ce situație se află din punct de vedere fizic, cred că vom rezolva problemele în cel mai bun mod posibil”, a mai transmis Kopic.

Pentru Dinamo urmează derby-ul cu Rapid, iar antrenorul „câinilor” și-a setat deja obiectivul: „Acum a fost important să câștigăm, așteptăm meciul cu Rapid, vom munci, ne vom antrena și ne vom lupta pentru cele trei puncte”.