MIN. 90+6 FINAL! Macclesfield este eliminată greu de Brentford, 0-1 după un autogol nefericit!

LIVE pe VOYO de la ora 21:30, Macclesfield FC din liga a șasea (National League North) joacă în turul 4 din FA Cup (Cupa Angliei) cu locul 7 din Premier League, Brentford.

Antrenor la Macclesfield este John Rooney, fratele mai mic al lui Wayne Rooney

În turul 3, Macclesfield, antrenată de John Rooney, fratele mai mic al lui Wayne Rooney, a eliminat-o pe nimeni alta decât deținătoarea trofeului FA Cup, Crystal Palace din Premier League!

Într-un meci transmis exclusiv de VOYO luna trecută, Macclesfield FC a reușit imposibilul și a eliminat câștigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, o echipă clasată cu 117 locuri mai sus, în ierarhia fără de bariere, care cuprinde toate echipele din toate eșaloanele fotbalului englez.

Palace a reușit un gol din lovitură liberă spectaculos, înscris de Yeremy Pino, dar inutil, venit mult prea târziu, în minutul 90.

”Se antrenează marțea și joia. E un basm”! Patronul Macclesfield FC, uluit de gestul făcut de Crystal Palace față de echipa din liga a 6-a

Fără ocazii notabile în finalul meciului, Crystal Palace a părăsit competiția cum nu se poate mai rușinos, însă a făcut un gest elegant, prin care a ajutat și mai mult clubul din liga a șasea.

Dincolo de suma primită pentru calificarea în turul patru al Cupei Angliei - €139,993 -, Macclesfield a încasat și €92,177 din partea BBC, pentru televizarea meciului, dar aceste sume nu au reprezentat toate beneficiile clubului Macclesfield FC.

În total, în urma acestui joc, Macclesfield FC a ajuns la încasări de €460,884, număr rotunjit prin decizia exprimată de Crystal Palace de a dona clubului-gazdă sumele încasate din vânzarea biletelor în sectorul fanilor echipei oaspete.

Patronul clubului Macclesfield FC, Robert Smethurst, a mulțumit conducerii Crystal Palace pentru gestul făcut.

„Este un lucru extraordinar pentru Macclesfield. Cheltuim destul de mult, pentru că avem încasări foarte mari din bilete.

În fotbal, din păcate, cu cât te descurci mai bine și urci mai sus în ligi, cu atât situația financiară devine mai dificilă pentru un proprietar.

Când începi să te uiți la partea financiară, nu spun că ia din farmecul poveștii, dar bugetul nostru este probabil puțin sub un milion de lire.

Dacă ne compari cu ei, care au poate o valoare de 300 de milioane sau 500 de milioane ca club, cu jucători și salariile pe care le au acești băieți, jucătorii noștri sunt semi-profesioniști. Asta este povestea de basm. Ei se antrenează de două ori pe săptămână, marțea și joia. Majoritatea au locuri de muncă în timpul săptămânii”, a declarat patronul clubului Macclesfield, Robert Smethurst, într-o intervenție pentru Talk Sport Radio.