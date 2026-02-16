Laurențiu Reghecampf (50 de ani) se poate lăuda cu prezența, ca antrenor, în trei versiuni diferite din Champions League!

Cu Steaua, cum se numea FCSB-ul de acum în primul său mandat, „Reghe“ și-a trecut în palmares ultima prezență românească în grupele celei mai tari competiții intercluburi din lume. Se întâmpla, în 2013-2014. Atunci, Steaua s-a clasat pe ultimul loc într-o grupă cu Chelsea, Schalke 04 și FC Basel, în care a strâns 3 puncte în șase meciuri.

Apoi, după ce a părăsit Steaua cu destinația Arabia Saudită, Reghecampf a antrenat în Liga Campionilor Asiei. Și, în chiar primul său sezon aici, 2013-2014, a dus Al-Hilal Riad în finală, pierzând însă trofeul în fata australienilor de la Western Sydney. Ulterior, „Reghe“ a jucat în Champions League, varianta asiatică a competiției, și cu Al-Wahda (Emirate), Al-Wasl Dubai (Emirate) și cu Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), dar cu rezultate mai degrabă proaste.

Reghecampf, primul antrenor care a spart bariera celor 10 puncte

De anul trecut, Reghecampf a intrat în circuitul antrenorilor din fotbalul african. Și cu Esperance Tunis a debutat în Champions League, ducând echipa în sferturi. N-a mai apucat însă să joace aici, în dubla cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), în condițiile în care a fost dat afară, brusc, în martie 2025!

Sosit în Sudan din august anul trecut, la Al-Hilal Omdurman, românul a avut acum încă un parcurs excelent în Champions League. Nu doar că a trecut de tururile preliminare și a calificat echipa în faza grupelor, dar aici a obținut locul 1 într-o serie extrem de dificilă cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), Mouloudia (Algeria) și St Eloi Lupopo (RD Congo).

Al-Hilal Omdurman a obținut calificarea, în sferturi, din postura de câștigătoarea grupei C, cu 11 puncte. Și acest bilanț l-a propulsat pe Reghecampf în istorie. Concret, el a devenit primul antrenor al lui Al-Hilal Omdurman care a spart bariera celor 10 puncte, într-o grupă de Champions League, la ultimele 13 apariții ale sudanezilor în această competiție.

Și încă o bornă impresionantă pentru „Reghe“: el a devenit doar al doilea manager al lui Al-Hilal Omdurman care a câștigat locul 1 într-o grupă de Champions League. Și congolezul Florent Ibenge, predecesorul lui Reghecampf la Al-Hilal Omdurman, reușise această performanță.

Cea mai iubită echipă din Sudan așteaptă acum tragerea la sorți pentru a-și afla adversara din sferturile Champions League. Aici, Al-Hilal Omdurman va fi în urna capilor de serie. Drept urmare, poate întâlni una dintre următoarele echipe:

*RS Berkane (Maroc)

*AS Far (Maroc)

*Esperance Tunis (Tunisia)

Sferturile Champions League sunt programate pentru 13/14 martie (tur) și 20-21 martie (retur).