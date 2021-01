Unul dintre preferatii lui Gigi Becali, ironizat dupa partida cu Viitorul! "A fost adus ca sa completeze lotul!"

FCSB a remizat in deplasare, impotriva Viitorului Constanta, scor 2-2.

In Minutul 46, Alexandru Buziuc a fost introdus pe teren, in locul lui Darius Olaru. Becali l-a adus pe Buziuc la echipa, dupa ce a avut evolutii bune la Academica Clinceni.

George Florescu considera ca FCSB ar trebui sa isi cumpere un atacant cu mai multa calitate si ca Buziuc este un jucator care doar completeaza lotul.

"Ca si jucator care sa completeze lotul, poate sa fie. I s-au oferit minute, mereu a fost schimbat Sergiu Bus cu Buziuc.

Trebuie sa ne uitam peste cifre, la atacanti conteaza cel mai mult cifrele. Daca FCSB vrea sa ia titlul, poate sa ia atacanti mult mai valorosi", a declarat George Florescu pentru Look Sport.

Buziuc a venit la FCSB la dorinta lui Gigi Becali. Atacantul a inscris la Clinceni 5 goluri in 40 de meciuri. Latinfudiarul din Pipera a recunoscut ca "lumea a ras" de el, cand a anuntat ca il doreste la FCSB.

"E si el pe lista. Si inca un atacant, asta e roman. Imi place mie, voi o sa radeti, dar mie imi place de el. E de la Clinceni, numarul 9. Da, Buziuc, imi place mie de el.

Eu am incredere in Buziuc. Eu, personal. Am mai mare incredere in el decat in Debeljuh. Pe Debeljuh daca trebuie sa dau bani, dau putini. Pe astia doi ii vreau si un fundas central. Fundasul e tot roman, dar nu va spun cine e", declara Gigi Becali la sfarsitul lunii iulie.

Buziuc va ramane la FCSB pana la vara, dupa va fi pus pe liber, potrivit DigiSport.