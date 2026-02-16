Fabio Capello: "Cristi Chivu m-a dezamăgit profund"

Fabio Capello: "Cristi Chivu m-a dezamăgit profund" Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cel mai controversat moment din derby-ul Inter - Juventus 3-2 continuă să aibă ecouri în Italia, iar Cristi Chivu primește critici pentru declarațiile făcute după meci.

TAGS:
Fabio Capellocristi chivuInter MilanojuventusAlessandro Bastonipierre kalulu
Din articol

În minutul 42 din Derby D'Italia, la scorul de 1-1, Pierre Kalulu, fundașul lui Juventus, a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat pentru un presupus fault asupra lui Alessandro Bastoni. Reluările au arătat clar că arbitrul La Penna s-a înșelat, neexistând un contact între cei doi, însă VAR-ul nu a avut dreptul să intervină, având în vedere că a fost vorba de un al doilea cartonaș galben, nu de o eliminare directă.

Fabio Capello, dezamăgit după ce Cristi Chivu nu a recunoscut simularea lui Bastoni din Inter - Juventus

Spre surprinderea mai multor oameni importanți de fotbal din Italia, având în vedere onestitatea arătată de român până acum, Cristi Chivu nu a recunoscut simularea lui Bastoni.

"Atingerea este ușoară, dar există, e un contact. Și eu am suferit atingeri ușoare, mai ales în Liga Campionilor, și le-am spus jucătorilor mei să nu pună arbitrul în situația de a lua o decizie. Atingerea este ușoară, dar jucătorul meu simte mâna. Un jucător experimentat precum Kalulu ar trebui să știe că, în anumite circumstanțe, mâinile trebuie ținute departe", a explicat Chivu, după meci.

Faptul că antrenorul român nu a recunoscut simularea lui Bastoni l-a dezamăgit pe fostul mare antrenor italian Fabio Capello (79 de ani), care de multe ori pe parcursul acestui sezon a avut cuvinte de laudă la adresa tehnicianului de la Inter.

"Îl cunosc bine pe Chivu, mi-a fost jucător la Roma, dar declarațiile sale de după meci m-au dezamăgit profund. Nu a fost consecvent, având în vedere ce declarase cu doar o zi înainte de meci. A părut că vrea să justifice ceea ce s-a întâmplat, însă faptele contează mai mult decât vorbele. M-aș fi așteptat la declarații de altă natură din partea lui, mai ales după o victorie", a spus Fabio Capello, pentru Gazzetta dello Sport, citat de Calcio Mercato.

Capello, fost antrenor la AC Milan, Real Madrid, AS Roma sau Juventus, nu l-a iertat nici pe Alessandro Bastoni.

"Un jucător precum Bastoni, care e un jucător cheie al naționalei, nu poate și nu are voie să se comporte așa. A fost un lucru teribil pentru microbiști să vadă acea simulare flagrantă prin care a încercat să păcălească arbitrul, chiar dacă avea deja un galben și îl risca pe al doilea", a mai spus Capello.

Chivu, criticat și în presa italiană

italienii au fost dezamăgiți de comportamentul lui Cristi Chivu de la finalul jocului. Jurnalistul Corriere della Sera, Daniele Dallera, a scris un editorial în care l-a criticat în termeni duri pe antrenorul român.

Chivu, Marotta și Inter au ratat o oportunitate de a face istorie. Dar cum se face că, cu doar 48 de ore mai devreme, Chivu a spus încă un lucru inteligent, iar apoi a doborât recordul de ipocrizie? De ce, de ce, de ce? Simplu: fotbalul tolerează simularea, adică înșelătoria, trăiește cu ea, dar nu acceptă adevărul, mai ales când doare.

’Voi fi fericit când voi vedea un antrenor cerându-și scuze pentru că a profitat de o greșeală de arbitraj...’, a spus inteligentul antrenor al lui Inter. Dar trecerea de la gând la faptă este dificilă. E diferit de ceilalți, dar apoi a arătat că se comportă ca toți colegii săi. (...)

Fotografii și televiziunile îl surprind pe Bastoni sărbătorindu-și reușita personală. Prima omisiune a adevărului. A doua omisiune este comisă de Chivu după meci. În loc să recunoască farsa și să își respecte propria gândire, propria filozofie de viață, începe să vorbească despre un ’contact’, ’jucătorul meu a fost atins’. Ca și cum ar spune: ’E firesc să-și piardă echilibrul.’ Un raționament care nu se susține, departe de coerență. A doua omisiune a adevărului. (…)

Antrenorul lui Inter este pregătit, vrea să fie diferit și chiar este, rămânem convinși de acest lucru chiar și după această reprezentație de teatru suburban, însă i-a trebuit o oră înainte de a apărea în fața televiziunilor și a jurnaliștilor pentru a minimaliza, a justifica și a se agăța de ferestrele de la San Siro, doar pentru a cădea inevitabil în capcană. Construită cu o perfecțiune obsesivă în acea oră de mărturie falsă alături de conducerea clubului, inclusiv de președintele Marotta, un manager pe care îl respectăm atât ca profesionist, cât și ca om. Cu atât mai gravă devine greșeala pe care a făcut-o”, au scris italienii.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un sat părăsit din Spania este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere din București. Are vedere la mare
Un sat părăsit din Spania este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere din București. Are vedere la mare
ULTIMELE STIRI
Jackpot Gabriela Ruse: câți bani a câștigat după patru zile, la Dubai
Jackpot Gabriela Ruse: câți bani a câștigat după patru zile, la Dubai
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Mi-a răspuns la mesaje”
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Mi-a răspuns la mesaje”
Rapid, scoasă din lupta la titlu: "Niciodată n-am văzut-o ca o pretendentă. Noi avem cea mai bună echipă"
Rapid, scoasă din lupta la titlu: "Niciodată n-am văzut-o ca o pretendentă. Noi avem cea mai bună echipă"
Bătălia pentru teritoriu, în această seară la Desafio: Aventura! O superputere care schimbă jocul și un anunț-șoc din partea lui Daniel Pavel
Bătălia pentru teritoriu, în această seară la Desafio: Aventura! O superputere care schimbă jocul și un anunț-șoc din partea lui Daniel Pavel
Imagini senzaționale cu Contra din Qatar: gestul său, pe toate posturile locale
Imagini senzaționale cu Contra din Qatar: gestul său, pe toate posturile locale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”

Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”

Becali a depus armele după eșecul din Bănie: „E greu să recuperăm, e de departe cea mai puternică”

Becali a depus armele după eșecul din Bănie: „E greu să recuperăm, e de departe cea mai puternică”

Împăcarea anului în fotbalul românesc! Prunea s-a întâlnit cu el la nunta lui Florentin Petre: ”Nu cred așa ceva!”

Împăcarea anului în fotbalul românesc! Prunea s-a întâlnit cu el la nunta lui Florentin Petre: ”Nu cred așa ceva!”

Giovanni Becali știe cum va arăta play-off-ul: ”Minimum 200.000 de spectatori”

Giovanni Becali știe cum va arăta play-off-ul: ”Minimum 200.000 de spectatori”

Universitatea Craiova – FCSB 1-0, derby decis de un gol minunat! Bîrligea a ratat din toate pozițiile

Universitatea Craiova – FCSB 1-0, derby decis de un gol minunat! Bîrligea a ratat din toate pozițiile

Becali, contrazis de supercomputer: cele șase echipe favorite să intre în play-off după Craiova - FCSB 1-0

Becali, contrazis de supercomputer: cele șase echipe favorite să intre în play-off după Craiova - FCSB 1-0



Recomandarile redactiei
Rapid, scoasă din lupta la titlu: "Niciodată n-am văzut-o ca o pretendentă. Noi avem cea mai bună echipă"
Rapid, scoasă din lupta la titlu: "Niciodată n-am văzut-o ca o pretendentă. Noi avem cea mai bună echipă"
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Mi-a răspuns la mesaje”
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Mi-a răspuns la mesaje”
Jackpot Gabriela Ruse: câți bani a câștigat după patru zile, la Dubai
Jackpot Gabriela Ruse: câți bani a câștigat după patru zile, la Dubai
Imagini senzaționale cu Contra din Qatar: gestul său, pe toate posturile locale
Imagini senzaționale cu Contra din Qatar: gestul său, pe toate posturile locale
Marian Iancu știe cine câștigă Superliga: „Forță și calitate!”
Marian Iancu știe cine câștigă Superliga: „Forță și calitate!”
Alte subiecte de interes
„Messi a jucat mergând până în semifinale!” Declarație inedită a lui Fabio Capello înainte de finala Mondialului
„Messi a jucat mergând până în semifinale!” Declarație inedită a lui Fabio Capello înainte de finala Mondialului 
Cum a protestat marele Fabio Capello, fost selecționer al Rusiei, față de invazia din Ucraina
Cum a protestat marele Fabio Capello, fost selecționer al Rusiei, față de invazia din Ucraina
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Vremea s-a stricat în aproape toată țara. ANM a emis două coduri galbene de vreme rea

stirileprotv Vremea s-a stricat în aproape toată țara. ANM a emis două coduri galbene de vreme rea

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți

stirileprotv Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți

Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”

stirileprotv Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!