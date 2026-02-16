Fabio Capello: "Cristi Chivu m-a dezamăgit profund"

În minutul 42 din Derby D'Italia, la scorul de 1-1, Pierre Kalulu, fundașul lui Juventus, a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat pentru un presupus fault asupra lui Alessandro Bastoni. Reluările au arătat clar că arbitrul La Penna s-a înșelat, neexistând un contact între cei doi, însă VAR-ul nu a avut dreptul să intervină, având în vedere că a fost vorba de un al doilea cartonaș galben, nu de o eliminare directă.

Fabio Capello, dezamăgit după ce Cristi Chivu nu a recunoscut simularea lui Bastoni din Inter - Juventus

Spre surprinderea mai multor oameni importanți de fotbal din Italia, având în vedere onestitatea arătată de român până acum, Cristi Chivu nu a recunoscut simularea lui Bastoni.

"Atingerea este ușoară, dar există, e un contact. Și eu am suferit atingeri ușoare, mai ales în Liga Campionilor, și le-am spus jucătorilor mei să nu pună arbitrul în situația de a lua o decizie. Atingerea este ușoară, dar jucătorul meu simte mâna. Un jucător experimentat precum Kalulu ar trebui să știe că, în anumite circumstanțe, mâinile trebuie ținute departe", a explicat Chivu, după meci.

Faptul că antrenorul român nu a recunoscut simularea lui Bastoni l-a dezamăgit pe fostul mare antrenor italian Fabio Capello (79 de ani), care de multe ori pe parcursul acestui sezon a avut cuvinte de laudă la adresa tehnicianului de la Inter.

"Îl cunosc bine pe Chivu, mi-a fost jucător la Roma, dar declarațiile sale de după meci m-au dezamăgit profund. Nu a fost consecvent, având în vedere ce declarase cu doar o zi înainte de meci. A părut că vrea să justifice ceea ce s-a întâmplat, însă faptele contează mai mult decât vorbele. M-aș fi așteptat la declarații de altă natură din partea lui, mai ales după o victorie", a spus Fabio Capello, pentru Gazzetta dello Sport, citat de Calcio Mercato.

Capello, fost antrenor la AC Milan, Real Madrid, AS Roma sau Juventus, nu l-a iertat nici pe Alessandro Bastoni.

"Un jucător precum Bastoni, care e un jucător cheie al naționalei, nu poate și nu are voie să se comporte așa. A fost un lucru teribil pentru microbiști să vadă acea simulare flagrantă prin care a încercat să păcălească arbitrul, chiar dacă avea deja un galben și îl risca pe al doilea", a mai spus Capello.