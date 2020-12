Reactia lui Iordanescu dupa remiza cu Craiova din Gruia! Ce spune despre reactia lui Chipciu cand a fost schimbat

Campioana Romaniei incheie anul pe locul 3 in campionat dupa remiza de pe teren propriu cu Universitatea Craiova, 0-0.

Edward Iordanescu incheie anul neinvins in Liga 1 dupa ce a preluat banca tehnica a lui CFR Cluj! Mai mult, echipa sa nu a incasat niciun gol de cand fostul antrenor al lui Gaz Metan a fost numit.

La finalul ultimului meci din acest an, Iordanescu a vorbit despre prestatia echipei sale, dar si despre reactia lui Chipciu din momentul in care a fost schimbat. Jucatorul nu a fost multumit ca este inlocuit, lasand asta sa se observe.

"A fost un joc de angajament, de lupta, putine momente de fotbal pozitiv, de consistenta. Ambele echipe si-au dorit si si-au impartit momentele. Sunt foarte multe lucruri pozitive si semnale bune pentru noi. Patru meciuri fara gol primit, asta ma bucura. Am avut ocazii clare, la randul ei si Craiova a avut.

Incheiem anul bine cu 10 puncte din 12 tinand cont de adversarii avuti.

Sunt aprecieri si comentarii pe care nu le fac in public legat de jocul individual al jucatorilor. Chipciu este un jucator cu multa experienta si valoros, isi doreste, asta ma bucura. Inca nu are realizarile pe care le asteptam cu totii, insa astazi am suferit din multe puncte de vedere.

Zilele astea ne ocupam, vor fi discutii, analize, voi propune anumite lucruri catre conducere. Am incredere in jucatori si ca antrenez fotbalisti de valoare", a declarat Edi Iordanescu la finalul meciului.

"Daca voiau revansa, riscau mai mult!"

Ciprian Deac a vorbit la finalul meciului despre prestatia echipei, intreg parcursul din 2020, dar si despre obiectivele echipei in acest sezon.



"De cand a venit Edi am avut un parcurs bun. Acesta a fost un meci echilibrat, nicio echipa nu a riscat prea mult, nu cred ca a fost un joc frumos, dar a fost un an greu si e bine ca inca suntem acolo sus.

Cred ca cei de la Craiova au venit montati mai mult pentru un egal, pentru ca nu s-au deschis foarte mult, nu au riscat si cred ca le-a convenit egalul. Daca erau dornici de revansa, cred ca ar fi riscat mai mult si ar fi atacat mai mult.

2020 a fost un an greu, ciudat, in care am stat foarte mult timp acasa, apoi am revenit la antrenamente si am inceput sa jucam din 3 in 3 zile. Una peste alta, a fost un an bun, am reusit sa castigam campionatul, sa ajungem in grupele Europa League... Acum ne mentinem in lupta pentru titlu, asa ca per total a fost un an bun", a declarat Ciprian Deac la finalul partidei.