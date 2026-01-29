Cum se califică FCSB. Victorie la un gol contra lui Fenerbahce și 5 rezultate favorabile

FCSB, locul 29 după primele 7 etape, cu 6 puncte, are șanse reduse de a mai prinde o clasare în primele 24 și a avansa în play-off-ul pentru optimile Europa League. Misiunea nu este însă imposibilă, cel puțin din punct de vedere matematic.
Cum se califică FCSB în play-off-ul pentru optimile Europa League
Pentru a mai spera la top 24, FCSB este obligată să învingă diseară Fenerbahce. Orice alt rezultat în afară de victorie este sinonim cu eliminare.
Chiar și cu o victorie la un gol diferență, FCSB tot nu are asigurată calificarea, având în vedere golaverajul modest, -7 la momentul actual.
Pe lângă cele 3 puncte, FCSB are nevoie de o serie de rezultate favorabile în ceea ce privește meciurile echipelor aflate în preajma locului 24, cum ar fi Young Boys, Celtic, Ludogorets, Feyenoord, Basel sau Salzburg.
O simulare realizată pe site-ul UEFA - în care FCSB învinge Fenerbahce cu 1-0 - arată că formația bucureșteană va avea nevoie pentru calificare de următoarele rezultate:
- Young Boys să nu câștige contra lui Stuttgart (deplasare)
- Ludogorets să nu câștige contra lui Nice (acasă)
- Feyenoord să nu câștige contra lui Betis (deplasare)
- FC Basel să nu câștige contra lui Plzen (acasă)
- Salzburg să nu câștige contra lui Aston Villa (deplasare)
Dacă FCSB ar învinge Fenerbahce cu 1-0, iar toate cele 5 meciuri amintite s-ar încheia, de exemplu, la egalitate, 0-0, campioana României ar încheia pe locul 24, cu 9 puncte, la egalitate cu Young Boys inclusiv la golaveraj, dar cu mai multe goluri marcate.