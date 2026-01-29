Cum se califică FCSB. Victorie la un gol contra lui Fenerbahce și 5 rezultate favorabile

FCSB, locul 29 după primele 7 etape, cu 6 puncte, are șanse reduse de a mai prinde o clasare în primele 24 și a avansa în play-off-ul pentru optimile Europa League. Misiunea nu este însă imposibilă, cel puțin din punct de vedere matematic.

Cum se califică FCSB în play-off-ul pentru optimile Europa League



Pentru a mai spera la top 24, FCSB este obligată să învingă diseară Fenerbahce. Orice alt rezultat în afară de victorie este sinonim cu eliminare.



Chiar și cu o victorie la un gol diferență, FCSB tot nu are asigurată calificarea, având în vedere golaverajul modest, -7 la momentul actual.



Pe lângă cele 3 puncte, FCSB are nevoie de o serie de rezultate favorabile în ceea ce privește meciurile echipelor aflate în preajma locului 24, cum ar fi Young Boys, Celtic, Ludogorets, Feyenoord, Basel sau Salzburg.



O simulare realizată pe site-ul UEFA - în care FCSB învinge Fenerbahce cu 1-0 - arată că formația bucureșteană va avea nevoie pentru calificare de următoarele rezultate:



Young Boys să nu câștige contra lui Stuttgart (deplasare)

Ludogorets să nu câștige contra lui Nice (acasă)

Feyenoord să nu câștige contra lui Betis (deplasare)

FC Basel să nu câștige contra lui Plzen (acasă)

Salzburg să nu câștige contra lui Aston Villa (deplasare)



Dacă FCSB ar învinge Fenerbahce cu 1-0, iar toate cele 5 meciuri amintite s-ar încheia, de exemplu, la egalitate, 0-0, campioana României ar încheia pe locul 24, cu 9 puncte, la egalitate cu Young Boys inclusiv la golaveraj, dar cu mai multe goluri marcate.

