Cum se califică FCSB. Victorie la un gol contra lui Fenerbahce și 5 rezultate favorabile

Cum se califică FCSB. Victorie la un gol contra lui Fenerbahce și 5 rezultate favorabile Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB va înfrunta Fenerbahce, diseară, de la 22:00, pe Arena Națională, în ultima rundă din faza principală Europa League.

TAGS:
FCSBEuropa LeagueFenerbahce
Din articol

FCSB, locul 29 după primele 7 etape, cu 6 puncte, are șanse reduse de a mai prinde o clasare în primele 24 și a avansa în play-off-ul pentru optimile Europa League. Misiunea nu este însă imposibilă, cel puțin din punct de vedere matematic.

Cum se califică FCSB în play-off-ul pentru optimile Europa League

Pentru a mai spera la top 24, FCSB este obligată să învingă diseară Fenerbahce. Orice alt rezultat în afară de victorie este sinonim cu eliminare.

Chiar și cu o victorie la un gol diferență, FCSB tot nu are asigurată calificarea, având în vedere golaverajul modest, -7 la momentul actual.

Pe lângă cele 3 puncte, FCSB are nevoie de o serie de rezultate favorabile în ceea ce privește meciurile echipelor aflate în preajma locului 24, cum ar fi Young Boys, Celtic, Ludogorets, Feyenoord, Basel sau Salzburg.

O simulare realizată pe site-ul UEFA - în care FCSB învinge Fenerbahce cu 1-0 - arată că formația bucureșteană va avea nevoie pentru calificare de următoarele rezultate:

  • Young Boys să nu câștige contra lui Stuttgart (deplasare)
  • Ludogorets să nu câștige contra lui Nice (acasă)
  • Feyenoord să nu câștige contra lui Betis (deplasare)
  • FC Basel să nu câștige contra lui Plzen (acasă)
  • Salzburg să nu câștige contra lui Aston Villa (deplasare)

Dacă FCSB ar învinge Fenerbahce cu 1-0, iar toate cele 5 meciuri amintite s-ar încheia, de exemplu, la egalitate, 0-0, campioana României ar încheia pe locul 24, cu 9 puncte, la egalitate cu Young Boys inclusiv la golaveraj, dar cu mai multe goluri marcate.

Totuși, pot apărea alte surprize. Spre exemplu, chiar și cu o victorie contra lui Fenerbahce și cu cele 5 rezultate favorabile, FCSB ar putea fi devansată de Go Ahead Eagles, dacă formația olandeză învinge într-un scenariu improbabil Braga la 3 sau mai multe goluri diferență. 

Clasamentul din Europa League

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
ULTIMELE STIRI
„Sunt surprins că nu ne filmează și la duș!” „Nole”, frustrat la Melbourne. Când se joacă semifinalele Djokovic - Sinner și Zverev - Alcaraz
„Sunt surprins că nu ne filmează și la duș!” „Nole”, frustrat la Melbourne. Când se joacă semifinalele Djokovic - Sinner și Zverev - Alcaraz
Decizie majoră luată de Ivan Savvidis după tragedia în care au murit șapte fani PAOK: își asumă totul
Decizie majoră luată de Ivan Savvidis după tragedia în care au murit șapte fani PAOK: își asumă totul
Istvan Kovacs, prestație PERFECTĂ în Borussia Dortmund - Inter Milano! ”Grande prova di Kovacs”
Istvan Kovacs, prestație PERFECTĂ în Borussia Dortmund - Inter Milano! ”Grande prova di Kovacs”
Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”
Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”
FCSB - Fenerbahce de la 22:00, ultima șansă pentru campioana României în Europa League!
FCSB - Fenerbahce de la 22:00, ultima șansă pentru campioana României în Europa League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”



Recomandarile redactiei
Istvan Kovacs, prestație PERFECTĂ în Borussia Dortmund - Inter Milano! ”Grande prova di Kovacs”
Istvan Kovacs, prestație PERFECTĂ în Borussia Dortmund - Inter Milano! ”Grande prova di Kovacs”
Decizie majoră luată de Ivan Savvidis după tragedia în care au murit șapte fani PAOK: își asumă totul
Decizie majoră luată de Ivan Savvidis după tragedia în care au murit șapte fani PAOK: își asumă totul
„Sunt surprins că nu ne filmează și la duș!” „Nole”, frustrat la Melbourne. Când se joacă semifinalele Djokovic - Sinner și Zverev - Alcaraz
„Sunt surprins că nu ne filmează și la duș!” „Nole”, frustrat la Melbourne. Când se joacă semifinalele Djokovic - Sinner și Zverev - Alcaraz
Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”
Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”
Chivu dă lovitura după seara de Champions League! Eliminarea care o ajută pe Inter
Chivu dă lovitura după seara de Champions League! Eliminarea care o ajută pe Inter
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
”Thriller” la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a încasat trei goluri
”Thriller” la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a încasat trei goluri
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!