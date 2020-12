"Nu mi-a pasat cum jucam! E o victorie mare de tot!" Iordanescu, prima reactie dupa ce a batut FCSB

Edi Iordanescu e incantat de rezultatul obtinut impotriva FCSB!

Antrenorul CFR-ului spune ca n-a fost in niciun moment interesat de spectacol si isi felicita jucatorii pentru atitudinea pe care au aratat-o.

Cele mai importante declaratii date de Iordanescu la Digisport:

"Imi place fotbalul pozitiv, proactiv, vreau ca echipa mea sa aiba initiativa, sa iesim cu posesie controlata. Au fost multe momente cand nu am putut sa facem asta pentru ca situatia, monentul nu ne ajuta. Suntem obositi, consumati, afectati de ceea ce s-a intamplat in ultima perioada, nu am avut aceeasi energie ca adversarul. E meritul cu atat mai mare pentru echipa! Am muncit, am alergat, am stiut sa si suferim in multe momente.

In repriza a doua am apelat la o alta strategie, sa inchidem spatiile, sa blocam culoarele, am incercat sa speculam tranzitia. E o victorie mare, nu m-a interesat latura estetica azi. E in totalitate meritul echipei, demonstreaza valoare si caracter.

Inainte de meci, exact asta le-am zis jucatorilor, erau agitati, mi-a fost teama sa nu cadem in capcana, tinand cont de oboseala si de miza meciului. Am spus ca nu trebuie sa comenteze deloc deciziile arbitrilor. E un lucru pe care sunt suparat: protestele. Asta ne-a limitat si ne-a expus, o sa am niste discutii cu jucatorii. Conditiile au fost dificile, nu as vrea sa comentez eu arbitrajul. Am depasit supararea de la Berna, m-am angajat sa fiu echilibrat, sa ma controlez. Nu am comentat aproape deloc.



Am intalnit echipa cu cel mai bun atac, dublu fata de locul 2, am vrut sa inchidem poarta. Ma bucura mai mult o victorie cu 1-0 decat una cu 3-1 sau 4-2.

Avem o noapte la dispozitie sa consumam acest moment, de maine strangem randurile, ne numaram ranitii, vedem cartonasele, apoi avem 3 zile sa pregatim un alt joc extrem de greu. Au fost seisme in cadrul grupului din cauza accidentarilor si a COVID-ului. Nu mai vorbesc de consumul din Europa si de calendar."