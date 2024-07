Dănuț Lupu este convins: "Gică nu va reuși niciodată să facă ce a făcut Edi!"

Primul antrenor contactat de oficialii FRF a fost Gică Hagi, iar "Regele" și-a luat timp de gândire până după meciul cu FC Botoșani, programat duminică, de la ora 19:00.

Fostul dinamovist Dănuț Lupu, cunoscut pentru declarațiile sale acide la adresa lui Gică Hagi în trecut, a dezvăluit că își dorește ca acesta să ajungă pe banca naționalei României și să performeze. Totuși, Lupu a ținut să puncteze faptul că este convins că "Regele" nu va reuși să egaleze performanțele lui Edward Iordănescu.

"Eu îmi doresc ca Hagi să preia echipa națională și să reușească să aibă rezultate. N-aș vrea ca Hagi să nu aibă rezultate la echipa națională. Trebuie să recunoaștem că n-avem o echipă strălucită. Avem nevoie de o minune să ne calificăm la Campionatul Mondial. E într-o situație foarte delicată.

Gică nu va reuși niciodată să facă ce a făcut Edi, cum oricare alt antrenor, care va veni după Hagi, nu va reuși să facă ceea ce face Hagi. Fiecare antrenor va avea amprenta lui asupra echipei naționale. Edi are meritul că a reușit să facă un colectiv foarte unit. Trebuie să recunoaștem că nici cu Edi nu am jucat uau, dar, totuși, am reușit să ne calificăm de pe primul loc, am trecut de grupe de pe primul loc.

La un moment dat, și Mircea Lucescu a vrut să fie antrenorul echipei naționale și să rămână și antrenor la echipa de club, dar nu au fost de acord. Nu cred că e normal să facă lucrul acesta, fiindcă, oricât de corect ar fi un om, un 10% tot ar influența echipa la care a antrenat", a spus Dănuț Lupu, potrivit Prosport.

Cifrele lui Edward Iordănescu

Aflat pe banca naționalei României timp de 28 de meciuri, Edward Iordănescu pleacă cu un bilanț de 10 victorii, 10 egaluri și 8 înfrângeri.

Numit în fruntea tricolorilor în 2022, Edward Iordănescu (fiul fostului selecționer Anghel Iordanescu, cel care a condus România în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1994) a reușit să califice naționala României la Campionatul European, după o pauză de opt ani, fără a pierde niciun meci în preliminarii.