Ciprian Deac i-a dedicat victoria de pe Giulești lui Adrian Mutu: "Ne-a fost rușine"

CFR Cluj a făcut o primă repriză perfectă, dovedind pragmatism şi marcând de patru ori, la doar câteva zile după despărţirea de antrenorul Adrian Mutu, în urma umilinţei suferite în sferturile Cupei României, 0-4 cu Corvinul Hunedoara.

Oaspeţii au deschis scorul rapid (4), prin Daniel Bîrligea, după un corner executat de Ciprian Deac. CFR şi-a dublat avantajul la scurt timp (8), prin acelaşi Bîrligea, care a profitat de o ieşire greşită a portarului Marian Aioani, după o lansare a lui Deac.

O gafă a lui Iulian Cristea i-a oferit mingea lui Durel Avounou, iar acesta l-a servit perfect pe Bîrligea (36), care a realizat hat-trick-ul. Ultimul gol al clujenilor a venit după o fază spectaculoasă: Philip Otele şi Deac au combinat în marginea careului, Otele a pătruns şi a centrat pentru Cristian Manea, care a făcut ca scorul să devină 4-0 pentru oaspeţi (45+1).

Rapid a reuşit să pună mai multă presiune în ultimele zece minute şi a marcat golul de onoare, prin Albion Rrahmani (81), după ce Sava a respins mingea şutată de Florent Hasani.

Ce a declarat Ciprian Deac după victoria cu Rapid

"Mă bucur că am câștigat, a fost o săptămână grea. Ne-a fost rușine, am vorbit, ne-am adunat. Mă bucur că am dovedit că nu ne dăm bătuți. Ne bucurăm pentru Hobi și Dican, care au venit alături de noi cu sufletul.

Vrem să dedicăm această victorie și fostului staff, în frunte cu Adi Mutu. Ne pare rău și pentru domnul președinte. Cei care trebuia să suferim eram noi, jucătorii.

A fost o săptămână grea, nimeni nu a ieșit din casă, ne-a fost rușine. Mă bucur că am avut reacție. Dacă nu câștigam astăzi, o luam în jos. Am avut dorința mai mare, am și marcat rapid.

Adi a avut o relație bună cu jucătorii, am practicat un joc bun, am avut și ghinion în meciurile trecute", a spus jucătorul, la finalul meciului.

