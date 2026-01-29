Ilie Dumitrescu a reacționat cu privire la primul 11 pe care FCSB îl va trimite pe teren la meciul cu Fenerbahce. Duelul se joacă astăzi, de la 22:00, și va fi redat LIVE TEXT de Sport.ro.

Ilie Dumitrescu a analizat primul 11 al FCSB-ului pentru duelul cu Fenerbahce

Fostul mare internațional a apreciat că formula roș-albaștrilor este una echilibrată. Printre fotbaliștii remarcați de Dumitrescu pozitiv se numără Politic și Miculescu. El i-a menționat în analiza sa și pe Olaru, Thiam și Lixandru.

„Mie mi se pare o echipă foarte echilibrată. În benzi sunt doi jucători buni, Politic și Miculescu, Cu Olaru în spatele lui Thiam. E interesant. Trebuie văzut cum va gestiona jocul cu spatele la poartă, el e obișnuit să joace în bandă. Atacă foarte bine spațiul. Sperăm să aibă aceeași evoluție ca în meciul cu Feyenoord, unde s-a ridicat la un nivel bun. Chiar a fost remarcatul lui Tedesco, el și Lixandru. Sunt amândoi titulari.

Politic nu a jucat foarte mult, nu știu în ce formă fizică e, dar e un jucător cu potențial. E o șansă importantă pentru el, un prilej de a demonstra că poate fi la un nivel bun și că antrenorul se poate baza pe el”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Echipele de start din FCSB - Fenerbahce

