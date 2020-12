Trei VICTORII la ZERO pentru Edi Iordanescu in Liga 1! CFR Cluj a egalat FCSB in clasament: "Intram in cursa pentru un nou TITLU!" Anunt urias in Gruia

Edi Iordanescu a fost la a patra partida pe banca lui CFR Cluj.

Antrenorul este multumit de raspunsul fotbalistilor si spera sa ii aduca o victorie si in ultima etapa din acest an.

In primele trei meciuri din Liga 1 pe banca CFR-ului, Edi Iordanescu a obtinut trei rezultate in oglinda: 2-0 in deplasare cu Poli Iasi, 2-0 acasa cu FCSB si 2-0 in deplasare cu Dinamo.

CFR Cluj primeste in runda viitoare vizita liderului Universitatea Craiova, care are 31 de puncte in clasament, dar cu un meci mai putin disputat.

Pana la derby-ul cu CFR Cluj, Craiova are de jucat maine seara cu CFR Cluj si Edi Iordanescu spune ca isi va studia adversarul:

"Multumim, directionez felicitarile catre baieti. Sunt trei victorii fara gol primit, ne bucura punctele, nimeni nu poate sa conteste victoria. Ne-am facut o repriza a doua mai usoara pentru ca am stiut ce sa facem in prima repriza.

Am avut 3 deplasari in 4 jocuri. Iesim foarte bine din aceasta perioada. Sper ca si in ultimul joc din acest an sa gasim energia si sa producem un rezultat pozitiv.

Am facut multe schimbari si era un pic de teama si de risc pentru a ne pierde reperele.

Avem jucatori valorosi, nu intamplator acesti baieti au facut performanta si intern si extern. A fost motivul pentru care si eu am acceptat propunerea, pentru ca am crezut foarte mult in acest grup. Vrem sa recuperam si in ultima etapa si sa intram in cursa pentru un nou titlu.

Suntem cu un joc in plus, asteptam si meciul de maine, incercam sa monitorizam cat se poate de bine si adversarul. Il cunoastem in mare, dar e un derby.

Mai este un pas, dupa care vine intreruperea si in primavara speram sa avem o forta si mai mare.

Sunt niste mesaje pe care le dau, sunt niste lucruri pe care le pregatim, din pacate mai mult teoretic. Practic a fost destul de putin timp sa lucrez cu echipa. Sunt lucruri pe care vreau sa le imbunatatim si unele sa le si schimbam. Sa jucam un fotbal cu mai multa constructie, mai multa posesie si bineinteles cu mai multa eficienta", a spus Edi Iordanescu, la Digi Sport.

Podiumul Ligii 1:

1. Craiova - 31 P (13 meciuri jucate)

2. FCSB - 30 P (13 meciuri jucate)

3. CFR Cluj - 30 P (14 meciuri jucate)