Formația dirijată de Elias Charalambous primește vizita turcilor pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România. FCSB trebuie să o bată pe Fenerbahce la trei goluri și are nevoie, ulterior, de rezultatele din celelalte meciuri ca să obțină accederea în play-off-ul pentru optimile competiției.

Pentru ultimul meci din grupa unică Europa League, FCSB mizează în flancul stâng al compartimentul median pe Dennis Politic, într-o poziție în care titular incontestabil a fost până acum Juri Cisotti.

Gabi Balint, fost internațional român, a rămas surprins de decizia luată de gruparea roș-albastră de a-l lăsa pe Cisotti pe bancă la duelul cu Fenerbahce. E posibil ca FCSB să-l și menajeze pe Cisotti pentru lupta din campionat, unde trupa lui Charalambous nu trece prin cea mai bună perioadă.

Gabi Balint: ”E surpriză că apare Politic și nu Cisotti”

”E surpriză că Politic apare și nu e Cisotti, care e într-o formă bună. Pantea sau Crețu nu e diferență între cei doi, e același lucru. Dawa văd că nu e preferat, Thiam atacant. Știam că nu prea iese cu fața la joc, e jucător de bandă mai mult.



Cu o mobilizare bună, se poate scoate un rezultat pozitiv. Nici Fenerbahce nu are cei mai buni jucători acum”, a spus fostul internațional român la televiziunea Digi Sport.

Echipele de start în FCSB - Fenerbahce

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic - Thiam

Rezerve: Zima, Udrea - Creţu, Dawa, Dâncuş, Kiki, Toma, Cisotti, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Ederson – Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En-Nesyri, Akturkoglu

Rezerve: Cetin, Biterge, Efe Demir, Asensio, Ekici, Uregen, Aydin

Antrenor: Domenico Tedesco

