Uluitor! Câte kilograme a pierdut Ciprian Deac în meciul CFR - Dinamo: ”Da, este adevărat!”

Alb-roșii au deschis scorul prin Cătălin Cîrjan și și-au dublat avantajul prin Hakim Abdallah, dar ardelenii au redus din diferență prin Ciprian Deac de la punctul cu var.

Ciprian Deac a pierdut trei kilograme în timpul meciului CFR Cluj - Dinamo

Ardelenii au continuat revenirea în repriza secundă și au reușit să întoarcă scorul după golurile marcate de Daniel Bîrligea și Panagiotis Tachtsidis.

Ciprian Deac a dezvăluit la finalul meciului că a pierdut nu mai puțin de trei kilograme în meciul cu Dinamo din cauza căldurii. Experimentatul mijlocaș al ardelenilor a început meciul cu 74 de kilograme, dar la finalul partidei a avut doar 71 de kilograme.

”Ne așteptam la un meci greu, primul meci din campionat, se vede că încă nu este ritm, s-au făcut multe greșeli simple, dar este bine că am câștigat și că am revenit de la 2-0. Mă bucur că echipa a avut încredere până la final. Am început foarte slab meciul, fiind și căldură, dar nu e o scuză. S-a văzut că a fost un ritm mult mai scăzut.

Da, este adevărat că am slăbit trei kilograme. Am început meciul cu 74 de kilograme și am încheiat cu 71. E foarte cald, pierzi foarte multă apă, dar nu mai contează, important este că am câștigat acest meci. Am debutat cu dreptul, dar adevărata față se va vedea după 3-4 meciuri.

S-au făcut foarte multe schimbări, din păcate câțiva jucători au ajuns după cantonament și sunt puțin în spate cu pregătirea, dar eu cred că în scurt timp vor ajunge la un nivel bun și vom putea forma două echipe. Da, era normal să fie supărat (n.r. Dan Petrescu), nu doar pe rezultat, ci și pe jocul nostru, dar spune multe că am revenit de la 0-2”, a spus Ciprian Deac la finalul meciului.