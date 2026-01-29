Se încheie faza principală din Europa League, iar ultima etapă aduce verdictul final în privința echipelor calificate în play-off-ul pentru optimile competiției. De la ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, FCSB o întâlnește pe Fenerbahce Istanbul.



FCSB este obligată să câștige duelul cu turcii, însă chiar și în cazul unei victorii, calificarea nu depinde doar de rezultatul propriu.



Înaintea ultimei runde, campioana României ocupă locul 29, cu 6 puncte, la două lungimi de locul 24, ultimul care asigură prezența în play-off.



Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de FCSB - Fenerbahce: „O șansă există!”



Toate meciurile ultimei etape sunt programate la aceeași oră, iar clasamentul se va schimba de la minut la minut, în funcție de rezultatele directe și de golaveraj.



Înaintea partidei, Sport.ro a stat de vorbă cu fostul internațional Cosmin Bărcăuan. Fostul fundaș crede că FCSB are o șansă reală să producă surpriza.



„Nu va fi ușor. O șansă există. Există șanse la calificare, dar acum depinde și de formă. Șanse există... Am văzut atâtea în fotbalul ăsta. O șansă dacă ai, o șansă! Am văzut atâtea rezultate întoarse, și acel meci cu Barcelona, 6-1... În fotbal se poate întâmpla orice.



Orice e posibil. Mai ales în ultimii 5-6-7 ani, ți-e frică să vorbești! Că dai pe lângă, îți dă cu virgulă! Uite, de exemplu, vorbim de Champions League, te uiți la un meci, okay, joacă Barcelona... Înainte știam că, bă, joacă Barcelona, îi bate pe toți, știam, dar acum nu mai înțelegi nimic! Nu știu, e un fenomen ciudat!”, a spus Cosmin Bărcăuan pentru Sport.ro.



Născut pe 5 august 1978, la Oradea, Cosmin Bărcăuan și-a început cariera la FC Bihor și a cunoscut consacrarea la Dinamo, alături de care a câștigat de două ori Cupa României. A evoluat apoi la cluburi precum Șahtior Donețk, PAOK Salonic și OFI Creta și a adunat opt selecții la echipa națională a României.

