Clujenii nu si-au revenit dupa partida de la Berna! Edi Iordanescu se teme de atacul celor de la FCSB: "E greu sa realizezi asta!" 

CFR Cluj a ratat calificarea in faza urmatoare a Europa League, dupa ce a pierdut in deplasarea de la Berna, scor 1-2.

Clujenii sunt la pamant dupa ce echipa lor a pierdut o calificare pe care o avea in mana, dupa o decizie eronata a arbitrului Benoit Bastien. Edi Iordanescu a dezvaluit ca jucatorii inca mai sunt afectati de amintirea partidei de joi, dar ca va incerca sa ridice moralul echipei alaturi de staff-ul sau pentru derby-ul cu FCSB.

"Dupa cum au decurs evenimentele e clar ca ne-au afectat pe toti, inclusiv pe mine, sunt chestii firesti si umane. Nu voi lasa insa niciodata emotiile sa decida pentru mine, trebuie sa reusesc eu si staff-ul meu sa punem in plan secund acest moment dificil, deoarece timpul nu ne asteapta.



Ne-am fi dorit sa avem mai mult timp la dispozitie, e foarte greu sa regeneram echipa din punct de vedere mental, emotional si fizic, dar trebuie sa gasim resursele necesare pentru a face un meci bun", a declarat Edi Iordanescu la conferinta de presa de dinaintea partidei.

Antrenorul clujenilor are numai cuvinte de lauda la adresa FCSB, pe care o considera echipa momentului in Romania. Iordanescu considera ca atuul principal al FCSB-ului in partida de duminica este atacul echipei.

"Intalnim echipa momentului in Romania, au sapte victorii consecutive si e foarte greu sa realizezi un astfel de parcurs. Este echipa cu cel mai bun atac, cifrele o spun, are dublu goluri marcate fata de urmaritoare.



Ii cunoastem, au fotbalisti competitivi si e un nucleu care da semne ca s-a sudat fata de anii trecuti, toate aceste lucruri ne pun in garda."

CFR Cluj - FCSB este duminica de la ora 21:30. Dupa 12 etape disputate, campioana Romaniei se afla la sase puncte de liderul din Liga 1.