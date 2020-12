Edi Iordanescu nu-i da nicio sansa jucatorului preferat de Dan Petrescu! Cine este fotbalistul care n-a mai jucat niciun minut la CFR

Unul dintre jucatorii preferati ai lui Dan Petrescu nu mai prinde minute la CFR Cluj dupa schimbarea antrenorului.

Este vorba despre Catalin Itu, care nu a jucat deloc dupa plecarea lui Dan Petrescu. Fostul antrenor al campioanei Romaniei se declara incantat de evolutiile tanarului, pe care il trimitea des in teren pentru a ocupa unul dintrele cele doua locuri dedicate fotbalistilor U21.

In sezonul 2019/20, tanarul fotbalist a adunat 33 de aparitii in tricoul CFR-ului, reusind 4 goluri. Acum, insa, Itu nu a mai intrat pe teren de la meciul jucat pe teren propriu, in grupele Europa League, in compania celor de la AS Roma.

De la preluarea echipei, Edi Iordanescu a mizat pe alti jucatori pentru regula U21, folosindu-i de pilda pe Denis Ciobotariu, Valentin Costache si pe Dodi Joca, acesta din urma fiind trimis in teren la meciul cu FCSB, pentru a putea fi schimbat dupa numai un minut.

Itu va mai putea fi folosit pentru regula U21 doar pana la finalul acestui sezon. In aceeasi situatie este si Costache, care nu va mai fi disponibil pentru tineret.

Cei doi au nevoie de evolutii bune pentru a-i impresiona pe cei din staff-ul CFR-ului, asigurandu-si prezenta in echipa si in sezonul urmator. In caz contrar, ei vor fi nevoiti sa isi caute echipe la care sa prinda mai multe minute.