Vesti de ultima ora dinspre CFR Cluj! Edi Iordanescu se va putea baza pe Debeljuh in meciul cu FCSB! Alte doua nume importante pot reveni in echipa clujeana

CFR Cluj se va putea baza pe un fotbalist important la meciul de duminica cu FCSB.

Gabriel Debeljuh a suferit o comotie cerebrala in meciul pierdut la Berna in fata celor de la Young Boys, in ultima etapa a grupelor UEFA Europa League.

Desi se estima ca atacantul de 24 de ani nu va putea fi recuperat in timpul util pana la acest meci, fotbalistul venit in aceasta vara de la Hermannstadt s-a simtit mult mai bine sambata si poate sa evolueze impotriva celor de la FCSB, dupa cum informeaza Gazeta Sporturilor.

De asemnea, si Vinicius si Omrani vor putea fi folositi de antrenorul clujenilor in aceasta partida, singurul absent ramanand francezul Mike Cestor. Fundasul central a suferit o ruptura de tendon in urma cu 2 luni si va lipsi de pe teren pana in luna mai.

CFR Cluj - FCSB va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro duminica, 13 decembrie, de la ora 21:00.