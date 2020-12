Edi Iordanescu, o noua reactie dura dupa victoria cu FCSB din etapa trecuta: "M-a deranjat cel mai mult acest lucru! A fost clar ca lumina zilei"

Din articol Dinamo are trei victorii consecutive in Liga 1

CFR Cluj merge in deplasare la Dinamo in runda cu numarul 14 din Liga 1.

Edi Iordanescu se pregateste pentru un nou test important pe banca CFR-ului. In etapa a 14-a, echipa din Gruia va merge in deplasare la Dinamo, care este in revenire de forma.

Antrenorul CFR-ului a rabufnit la conferinta de presa in momentul in care a fost intrebat de arbitrajul de la partida cu FCSB, din etapa precedenta:

"M-a deranjat cel mai mult acest lucru, ca a fost umbrita munca noastra si rezultatul obtinut. Daca analizam cronologic, vedem ca e un fault clar ca lumina zilei un fault al lui Cristea la Burca.

E fault in atac, deci acea minge in mana nu mai poate fi luata in calcul. Sub nicio forma, CFR nu a fost favorizata de arbitri", a spus Edi Iordanescu, la conferinta de presa.

CFR Cluj are nevoie de trei puncte pentru a pastra contactul apropiat cu FCSB si Universitatea Craiova, insa va avea parte de un meci dificil la Dinamo. In ciuda problemelor administrative, 'cainii' traverseaza cea mai buna forma de la inceperea campionatului:

"Avem din nou un joc foarte greu. Nu am avut doar un calendar comprimat, cu meciuri din 3 in 3 zile, dar si jocuri extrem de dificile, cu adversari buni si

foarte buni, care traverseaza perioada foarte bune. Intalnim un adversar intr-o forma foarte buna, care vine dupa 4 meciuri castigate.

In ciuda problemelor financiare, Dinamo este o echipa care arata dezinvoltura, jucatorii sunt degajati, sunt sigur ca vor sa demonstreze multe pentru ca

spera sa obtina contracte mai bune. Sigur ne va opune o pozitie solida. Chiar daca le-au plecat jucatori, au nume importante in echipa si ma astept la un joc extrem de dificil.

Sunt probleme extrasportive, dar din punct de vedere fotbalistic sunt jucatori foarte buni, cu experienta, jucatori care au venit pe salarii foarte mari.

Din pacate la noi infirmeria este plina, sunt multe probleme medicale. E oboseala si uzura acumulata.

Noi am avut multe meciuri grele in aceasta perioada, dar trebuie sa gasim mijloacele necesare. trebuie sa aducem prospetime in joc. am incredere in jucatori si incercam sa fim inspirati. Vom cauta sa pregatim cel mai bun 11, jucatori care sa aduca eficienta in joc.

Sunt probleme cu Rondon si Debeljuh, au probleme destul de importante. Vom vedea ce jucatori vom putea recupera. Nu vreau sa pun verdicte clare, dar sigur sunt sub observatie totala. Nu doar ei sunt cu probleme si vrem nu vrem, trebuie sa producem anumite schimbari in echipa.

Am incredere ca putem produce din nou un rezultat pozitiv si e datoria noastra sa facem asta", a mai spus Edi Iordanescu.