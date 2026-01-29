LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, FCSB o întâlnește pe Fenerbahce Istanbul în ultima etapă din faza principală (grupa unică) din Europa League.

Campioana României își joacă pe Arena Națională ultima șansă pentru calificarea în primăvara competiției. FCSB este obligată să câștige meciul cu turcii dar, chiar și așa, echipa antrenată de Elias Charalambous depinde de celelalte rezultate ale serii (vezi mai jos clasamentul LIVE din Europa League).

Cine este femeia care va arbitra în meciul FCSB - Fenerbahce din Europa League



Arbitrul sârb Nenad Minakovic va conduce meciul dintre FCSB şi Fenerbahce Istanbul, asistenţi vor fi Nikola Borovic şi Bosko Bozovic, iar al patrulea oficial a fost delegat Milan Mitic.

Arbitru video a fost nominalizat Momcilo Markovic, iar arbitru asistent video a fost desemnată Jelena Cvetkovic.

În vârstă de 34 de ani, sârboaica este născută în Leskovac și este arbitru FIFA din 2019.

Cvetkovic a scris istorie în fotbalul din Serbia când a devenit prima femeie care a oficiat la centru un meci din Superliga din țara vecină, Radnicki Kragujevac - Radnik din noiembrie 2022.

Darius Olaru știe ce se întâmplă la FCSB: ”Cred că asta e problema”



Darius Olaru a declarat miercuri, cu o zi înainte de meciul cu Fenerbahce, că îşi doreşte să creadă în continuare în calificarea în faza următoare a competiţiei.

“Ne aşteaptă un meci dificil. E important să câştigăm pentru că nu avem moral foarte bun, am început foarte prost şi în campionat şi în Europa. Sper să câştigăm.

Îmi doresc să cred în continuare în calificare, deşi depindem de alte rezultate. Nu avem şanse aşa mari, dar eu cred în continuare. Moralul clar nu e tocmai bun, nu am avut rezultatele dorite în acest an”, a spus Olaru.

“Cred că problema e la psihic. Nu am reuşit să ne regăsim, să avem încredere. Asta cred că simt şi coechipierii mei”, consideră el.

Olaru este de părere că FCSB are şanse la play-off în campionat: “Aş spune că este cea mai grea perioadă de când am venit aici, pentru că nu ne-am mai întâlnit cu situaţia asta.

Să nu fim în play-off, să nu fim acolo unde ne dorim cu toţii să fim, să ne batem la campionat. Cred că avem şanse să prindem play-off-ul, dar trebuie să ne adunăm, să strângem puncte”.

Clasamentul LIVE din Europa League

