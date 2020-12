BREAKING NEWS | A jucat in Serie A, iar acum e la un pas sa semneze CFR Cluj! Un fost fotbalist de la AS Roma e dorit insistent de campioana Romaniei: SUPER AFACEREA pregatita pentru Edi Iordanescu

CFR Cluj este la un pas sa aduca un fost jucator din Serie A fara sa plateasca niciun leu.

CFR Cluj a inceput campania de transferuri din aceasta iarna, iar echipa din Gruia a pus deja ochii pe un jucator important.

Este vorba de Deian Boldor, fost capitan la nationala U21 a Romaniei, care evolueaza in prezent in Italia.

Boldor a fost cumparat de AS Roma in 2011, de la LPS Banatul, cand avea doar 16 ani.

Ajuns la 25 de ani, Boldor a evoluat la mai multe echipe din Italia, si alaturi de Hellas Verona a jucat chiar si in Serie A.

In prezent este la Potenza, in Serie C, unde potrivit playsport.ro, isi negociaza chiar acum rezilierea contractului.

Conform sursei citate, CFR Cluj este principala echipa interesata de serviciile fundasului central, iar mutarea depinde salariul care i se va oferi in Romania.

Boldor este cotat la 250.000 de euro, potrivit Transfermarkt, iar in cariera a mai evoluat la echipe ca Pescara, Lanciano, Bologna, Montreal Impact, Foggia si Partizani.

Fundasul central a fost capitanul nationalei U21 a Romaniei in mandatele lui Dulca si Isaila si a adunat 14 convocari. Boldor a reusit sa inscrie si un gol pentru Romania U21.

Pe 19 februarie 2018, Deian Boldor debuta in Serie A in tricoul lui Verona. Atunci a fost titular si integralist in infrangerea din deplasare cu Lazio, scor 0-2.

In Serie B, fundasul a reusit sa adune 20 de aparitii si a reusit sa inscrie si un gol.