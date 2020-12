Iordanescu, pregatit de derby-ul cu Craiova! Ce spune despre CONFLICTUL cu Papura si despre transferurile de la echipa

CFR Cluj si Universitatea Craiova se intalnesc in etapa cu numarul cincisprezece din Liga 1.

Campioana Romaniei poate urca pe locul 2 in clasament daca se impune in meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Edward Iordanescu a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu oltenii in care a analizat intalnirea dificila pe care echipa sa o are.

"Ne asteptam la un meci extrem de dificil, ar fi o greseala ca opinia publica sa ramana influentata de ultimul lor rezultat. Il consider o echipa extrem de valoroasa, cu calitate individuala. O echipa ranita, asta o face si mai periculoasa. Am datoria sa nu cad in capcana, sa analizez obiectiv si echilibrat. Craiova a facut o prima repriza cu FCSB chiar buna, in care a creat, a produs ocazii, putea si sa deschida scorul.

E posibil sa aiba in subconstient si aspectul revansei, dar sa fim obiectivi si sa spunem ca sezonul trecut, aici la Cluj, au castigat, s-au impus. Ma astept la un joc foarte disputat si greu pentru noi, vin cu dorinta de a produce un rezultat bun.

Au un antrenor cu care am avut anumite contre in trecut, dar pe care sincer, din punct de vedere profesional, il respect. Consider ca e un antrenor extrem de bine pregatit, nu intamplator de cate ori s-a apelat la el a reusit lucururi foarte bune.

Ar fi o vacanta mai linistita victoria, am reusi sa recuperam destul de mult din puncte. Am mai redus din distanta, cu victoria am reusi sa depasim adversara de maine.

Sunt in continuare probleme de lot, incercam sa le gestionam cat se poate de bine, e posibil din nou sa apara modificari in primul 11.



Focusul este 100% pe meciul cu Craiova, timpul a fost foarte scurt. Nu a fost foarte mult timp pentru discutii de transferuri. Am intelegere cu conducerea ca ma voi implica total in ceea ce inseamna selectia, dar nu as vrea modificari foarte multe la nivelul grupului. Am un lot valoros, am incredere in baietii, asta este un mesaj de incredere. Daca vor fi miscari, vor fi putine, dar trebuie sa fie cele pe care le dorim, care sa aduca plus valoare pentru partea urmatoare a sezonului", a spus Edi Iordanescu la conferinta de presa.