Cotat la 1,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, Cătălin Cîrjan a semnat cu Dinamo în august 2024, după un an petrecut la Rapid. Fotbalistul mai are contract cu echipa ”câinilor” până la sfârșitul sezonului 2026/27.



Interes pentru Cătălin Cîrjan și decizia luată de Dinamo: ”Minimum doi ani”



Directorul sportiv al lui Dinamo, Cosmin Mihalescu, a evidențiat că mijlocașul a prezentat interes pentru câteva cluburi, dar în cele din urmă ”câinii” au decis să nu dea curs negocierilor.



Oficialul ”câinilor” a indicat faptul că își dorește ca tânărul fotbalist să mai rămână la Dinamo, pentru a-și consolida evoluțiile și pentru a prinde forța necesară unui transfer în străinătate.



”Cu Cătălin poate e mai ușor decât cu alți jucători, pentru că el are o etică a muncii ieșită din comun. Vorbesc mereu cu colegii mei de la scouting și îmi spun că va fi foarte greu ca următorul jucător să crească atât de mult cum a făcut-o el, pentru că e ceva incredibil nivelul de profesionalism pe care îl arată în fiecare zi.



Vrem să ne poziționăm ca un club care a creat un ecosistem care ajută fotbaliștii să se dezvolte. Cătălin e unul dintre cele mai bune exemple și strategia noastră de recrutare este influențată de acest lucru.



Au existat și oferte concrete. Interes destul de mare pentru el. Abordarea noastră e ca jucătorii pe care-i aducem să stea cu noi minimum doi ani, astfel încât să spunem că am avut un aport la dezvoltarea lui. Din punctul nostru de vedere, nu era momentul ca el să plece, chiar dacă a existat interes, mai are mult de arătat”, a spus Mihalescu pentru Sport.ro.



La Dinamo, Cătălin Cîrjan a bifat 54 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 10 ori și, pe deasupra, a oferit și cinci pase decisive.

