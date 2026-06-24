Răsturnare de situație! Fotbalistul i-a spus „NU” lui Chivu și semnează în Premier League

Marco Palestra, fundașul dreapta în vârstă de 21 de ani al Atalantei, este foarte aproape de un transfer la Chelsea, deși presa italiană anunța că mutarea la formația pregătită de Cristi Chivu era ca și rezolvată.
Chelsea l-a convins pe Marco Palestra cu un salariu uriaș
Potrivit Gazzetta dello Sport, oficialii lui Inter au avut o întâlnire cu agentul jucătorului și se aflau în faza finală a negocierilor.
Clubul milanez ajunsese la un acord atât cu fotbalistul, cât și cu Atalanta, însă situația s-a schimbat radical după intervenția celor de la Chelsea.
Londonezii au venit cu o ofertă financiară imposibil de egalat de către Inter. Dacă nerazzurrii îi propuseseră lui Palestra un salariu de aproximativ 2,5 milioane de euro pe sezon, Chelsea i-a oferit un contract pe cinci ani, cu un salariu care ar depăși cinci milioane de euro anual.
În plus, Atalanta va încasa aproximativ 55 de milioane de euro pentru transfer, plus procente dintr-o eventuală revânzare. Inter era pregătită să plătească 45 de milioane de euro plus bonusuri.
Cotat la 35 de milioane de euro, Palestra a impresionat în sezonul trecut la Cagliari, unde a evoluat sub formă de împrumut. A bifat 37 de meciuri în toate competițiile, a marcat un gol și a oferit patru pase decisive.