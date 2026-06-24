Răsturnare de situație! Fotbalistul i-a spus „NU” lui Chivu și semnează în Premier League

Marco Palestra, fundașul dreapta în vârstă de 21 de ani al Atalantei, este foarte aproape de un transfer la Chelsea, deși presa italiană anunța că mutarea la formația pregătită de Cristi Chivu era ca și rezolvată.

Chelsea l-a convins pe Marco Palestra cu un salariu uriaș

Potrivit Gazzetta dello Sport, oficialii lui Inter au avut o întâlnire cu agentul jucătorului și se aflau în faza finală a negocierilor.

Clubul milanez ajunsese la un acord atât cu fotbalistul, cât și cu Atalanta, însă situația s-a schimbat radical după intervenția celor de la Chelsea.