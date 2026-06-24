Florin Maxim (45 de ani) e de cinci ani la Corvinul Hunedoara, alături de care a reușit să câștige Cupa României în urmă cu doi ani, din postura de divizionară secundă. Acum, echipa sa a reușit promovarea în Superliga României și se pregătește pentru duelurile cu cele mai titrate echipe ale țării.

Hunedorenii puteau rămâne fără Maxim, care a primit oferte pe bandă rulantă în ultimii ani. Doar că antrenorul a vrut să-și continue ”mandatul” în orașul său natal, spune președintele Sorin Cimpoca.

Florin Maxim, la mare căutare: ”A avut foarte multe oferte”

În sezonul precedent, Corvinul a dominat autoritar campionatul din Liga 2 și a reușit să promoveze de pe primul loc. În această perioadă, echipa se pregătește în Slovenia, unde va disputa trei meciuri amicale.

„Știm că a avut foarte multe oferte. Nu a avut de gând să plece de la Hunedoara, au fost oferte și din prima ligă, dar nu a vrut să plece. Fiind și hunedorean, simte acel 'vibe' bun pe care l-a găsit, se simte foarte bine aici.

Nu a venit niciodată să spună 'uite, eu vreau să plec, am oferte'. A avut oferte, dar niciodată nu a avut de gând să plece. A crezut în acest proiect, a văzut că la noi, la Hunedoara, ne-am făcut treaba.

Cu bani puțini, dar am fost plătiți la timp. Condițiile le-am asigurat pe cât am putut și el s-a simțit foarte bine”, a spus Sorin Cimpoca, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Florin Maxim și-a început cariera de antrenor în 2016, la ”secund” la FC Voluntari, unde a lucrat alături de Claudiu Niculescu, Cristiano Bergodi, Florin Maxim, Dinu Todoran, Adi Mutu, Daniel Oprița sau Ioan Andone. Ca ”principal” a mai pregătit-o doi ani pe CSC Șelimbăr, iar din 2021 este la Hunedoara.

Corvinul Hunedoara, în cantonamentul din Slovenia

Nou-promovata se pregătește intens pentru noul sezon din Superliga României și a plecat deja în cantonament, acolo unde ar urma să dispute trei jocuri amicale, așa cum a anunțat clubul prin intermediul rețelelor de socializare:

24 iunie – NK Brinje Grosuplje, nou-promovată în prima ligă slovenă

28 iunie – Nagykanizsa FC, formație din liga secundă a Ungariei

2 iulie – FC Koper, vicecampioana Sloveniei

Corvinul Hunedoara, în această perioadă de mercato

Antrenor - Florin Maxim (confirmat)

Veniri - Renato Espinosa (Unirea Slobozia / gratis), Andrey Fabry (FCU Cluj / gratis), Mohammad Abualnadi (Selangor FC / gratis), Denis Hrezdac (UTA Arad / împrumutat), Adrian Frănculescu (CFR Cluj / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Flavius Iacob (UTA Arad), Andrei Mutuligă (CFR Simeria)

Plecări - Szabolcs Kilyen (FC Bihor / gratis), Ricardo Pădurariu (FCSB / împrumut expirat), Codruț Sandu (Rapid / împrumut expirat), Emmanuel Okoro (CFR Cluj / împrumut expirat), Muhammed Hayatu (CFR Cluj / împrumut expirat), Luca Bărbulescu (FC Dinamo / împrumut expirat)