Atacantul așteptat la FCSB a spus ”Nu”! Anunțul făcut de impresarul său

Atacantul așteptat la FCSB a spus ”Nu”! Anunțul făcut de impresarul său Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a primit o veste importantă miercuri dimineață.

TAGS:
Shon WeissmanFCSBTransferGigi Becali
Din articol

Shon Weissman este atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB.

Agentul lui Shon Weissman: ”Sunt șanse mari să joace în străinătate!”

  • Gettyimages 2244009466 shon weissman
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Israelianul care sezonul trecut a evoluat la FC Blau-Weiss Linz își caută un nou club, iar presa din Israel a scris în ultima perioadă că atacantul se află și pe lista celor de la Beitar Ierusalim.

După câteva zile de incertitudine, agentul lui Shon Weissman a făcut un anunț edificator în legătură cu viitorul lui Shon Weissman. 

Impresarul Boaz Goren susține că sunt șanse destul de mari ca atacantul să semneze cu un club din străinătate: ”În privința lui Shon Weissman, din punctul meu de vedere, sunt șanse mai mari să joace în străinătate”, a declarat agentul, conform Maariv.

  • 750.000 de euro este cota de piață a lui Shon Weissman, potrivit Transfermarkt.
  • Cu 10 goluri și o pasă decisivă a contribuit Shon Weissman la Blau-Weiss Linz.

Jurnaliștii israelieni au anunțat anterior faptul că atacantul își dorește un contract valabil pe următoarele trei sezoane: ”Pretențiile sale sunt foarte ridicate, atât în ceea ce privește salariul, cât și durata contractului. Potrivit cerințelor lui Weissman, contractul ar trebui să fie pe trei ani”, au notat jurnaliștii israelieni.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
ULTIMELE STIRI
Răsturnare de situație! Fotbalistul i-a spus „NU” lui Chivu și semnează în Premier League
Răsturnare de situație! Fotbalistul i-a spus „NU” lui Chivu și semnează în Premier League
"Trei fotbaliști la FCSB" Dumitru Dragomir le-a dat numele
"Trei fotbaliști la FCSB" Dumitru Dragomir le-a dat numele
Csikszereda, ziua și transferul: „Bine ai venit în Ținutul Secuiesc!”
Csikszereda, ziua și transferul: „Bine ai venit în Ținutul Secuiesc!”
Ruben Amorim vrea să aducă trei jucători din Portugalia la AC Milan!
Ruben Amorim vrea să aducă trei jucători din Portugalia la AC Milan!
Gigi Becali a făcut un pariu în direct cu Marius Şumudică: „Să vedem cine e mai şmecher”
Gigi Becali a făcut un pariu în direct cu Marius Şumudică: „Să vedem cine e mai şmecher”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

FCSB, două transferuri dintr-un foc! Ambii fotbaliști au câștigat Cupa României

FCSB, două transferuri dintr-un foc! Ambii fotbaliști au câștigat Cupa României

Real Madrid dă lovitura pe piața transferurilor! Fotbalistul cotat la 90.000.000 de € a bătut palma cu galacticii

Real Madrid dă lovitura pe piața transferurilor! Fotbalistul cotat la 90.000.000 de € a bătut palma cu galacticii

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

FCSB a transferat un fotbalist brazilian care vorbește șase limbi! Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan

FCSB a transferat un fotbalist brazilian care vorbește șase limbi! Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă



Recomandarile redactiei
"Trei fotbaliști la FCSB" Dumitru Dragomir le-a dat numele
"Trei fotbaliști la FCSB" Dumitru Dragomir le-a dat numele
Răsturnare de situație! Fotbalistul i-a spus „NU” lui Chivu și semnează în Premier League
Răsturnare de situație! Fotbalistul i-a spus „NU” lui Chivu și semnează în Premier League
Cum a apărut baza sportivă Năstase&Marica: Ciprian Marica dezvăluie ingredientul secret al succesului din ultimii ani
Cum a apărut baza sportivă Năstase&Marica: Ciprian Marica dezvăluie ingredientul secret al succesului din ultimii ani
Csikszereda, ziua și transferul: „Bine ai venit în Ținutul Secuiesc!”
Csikszereda, ziua și transferul: „Bine ai venit în Ținutul Secuiesc!”
Ruben Amorim vrea să aducă trei jucători din Portugalia la AC Milan!
Ruben Amorim vrea să aducă trei jucători din Portugalia la AC Milan!
Alte subiecte de interes
Concurență pentru FCSB! Cine încearcă să-l deturneze pe atacantul dorit de Gigi Becali
Concurență pentru FCSB! Cine încearcă să-l deturneze pe atacantul dorit de Gigi Becali
Surpriză de proporții: decizia luată de atacantul de pe lista lui FCSB
Surpriză de proporții: decizia luată de atacantul de pe lista lui FCSB
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Primul transfer gândit de Marius Șumudică la Rapid
Primul transfer gândit de Marius Șumudică la Rapid
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să îi obțină semnătura gratis!
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să îi obțină semnătura gratis!
CITESTE SI
Decizia finală a Consiliului Concurenței privind preluarea Carrefour România de către frații Pavăl

stirileprotv Decizia finală a Consiliului Concurenței privind preluarea Carrefour România de către frații Pavăl

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Criză politică. Președintele Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice, în vederea desemnării unui premier

stirileprotv Criză politică. Președintele Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice, în vederea desemnării unui premier

De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

stirileprotv De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!