Atacantul așteptat la FCSB a spus ”Nu”! Anunțul făcut de impresarul său

Israelianul care sezonul trecut a evoluat la FC Blau-Weiss Linz își caută un nou club, iar presa din Israel a scris în ultima perioadă că atacantul se află și pe lista celor de la Beitar Ierusalim.

După câteva zile de incertitudine, agentul lui Shon Weissman a făcut un anunț edificator în legătură cu viitorul lui Shon Weissman.

Impresarul Boaz Goren susține că sunt șanse destul de mari ca atacantul să semneze cu un club din străinătate: ”În privința lui Shon Weissman, din punctul meu de vedere, sunt șanse mai mari să joace în străinătate”, a declarat agentul, conform Maariv.

750.000 de euro este cota de piață a lui Shon Weissman, potrivit Transfermarkt.

Cu 10 goluri și o pasă decisivă a contribuit Shon Weissman la Blau-Weiss Linz.

Jurnaliștii israelieni au anunțat anterior faptul că atacantul își dorește un contract valabil pe următoarele trei sezoane: ”Pretențiile sale sunt foarte ridicate, atât în ceea ce privește salariul, cât și durata contractului. Potrivit cerințelor lui Weissman, contractul ar trebui să fie pe trei ani”, au notat jurnaliștii israelieni.