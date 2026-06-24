Ciprian Marica și Ilie Năstase nu mai sunt doar doi foști mari sportivi ai României, ci și parteneri de afaceri. Și-au unit eforturile pentru a gestiona una dintre bazele sportive apreciate ale Bucureștiului.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul atacant al naționalei României de fotbal a dezvăluit maniera inedită în care a început să colaboreze cu Ilie Năstase, în acest proiect.

Ciprian Marica, abordat întâmplător de Ilie Năstase, într-un avion

Înainte de întâlnirea neplanificată cu Ilie Năstase, într-un avion, Ciprian Marica și-a amintit cum a avut visul de a avea o bază sportivă încă din perioada în care activa ca fotbalist profesionist.

Marica avea visul unei școli de fotbal în acel loc încă din timpul carierei de fotbalist

„O poveste scurtă: treceam pe acolo, când jucam fotbal, și vedeam fostul stadion Voința. Îi ziceam tatălui meu: 'uite, dacă vreau să fac o școală de fotbal, aici o s-o fac.' Îmi zicea: 'hai, bă, școală de fotbal îți trebuie ție. Tu concentrează-te să joci fotbal!',” și-a amintit Ciprian Marica, în emisiunea Poveștile Sport.ro, dorința sa veche, îndeplinită mai târziu decât s-ar fi așteptat.

„Trec anii trec, mă întâlnesc cu Ilie Năstase într-un avion, parcă de la Munchen veneam spre București. Și îmi zice că are baza sportivă și-mi spune: 'hai să facem treabă!' Așa a început totul,” rememorează Ciprian Marica, în exclusivitate pentru Sport.ro.