VIDEO EXCLUSIV Cum a apărut baza sportivă Năstase&Marica: Ciprian Marica dezvăluie ingredientul secret al succesului din ultimii ani

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Marcu Czentye
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Ciprian Marica a dezvăluit la Poveștile Sport.ro cum a ajuns să fie partenerul de afaceri al primului număr unu ATP, Ilie Năstase.

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Ciprian MaricaEmisiunea Poveștile Sport.roNăstase&Marica Sports ClubPoveștile sport.roIlie Nastase
Din articol

Ciprian Marica și Ilie Năstase nu mai sunt doar doi foști mari sportivi ai României, ci și parteneri de afaceri. Și-au unit eforturile pentru a gestiona una dintre bazele sportive apreciate ale Bucureștiului.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul atacant al naționalei României de fotbal a dezvăluit maniera inedită în care a început să colaboreze cu Ilie Năstase, în acest proiect.

Ciprian Marica, abordat întâmplător de Ilie Năstase, într-un avion

Înainte de întâlnirea neplanificată cu Ilie Năstase, într-un avion, Ciprian Marica și-a amintit cum a avut visul de a avea o bază sportivă încă din perioada în care activa ca fotbalist profesionist.

Marica avea visul unei școli de fotbal în acel loc încă din timpul carierei de fotbalist

„O poveste scurtă: treceam pe acolo, când jucam fotbal, și vedeam fostul stadion Voința. Îi ziceam tatălui meu: 'uite, dacă vreau să fac o școală de fotbal, aici o s-o fac.' Îmi zicea: 'hai, bă, școală de fotbal îți trebuie ție. Tu concentrează-te să joci fotbal!',” și-a amintit Ciprian Marica, în emisiunea Poveștile Sport.ro, dorința sa veche, îndeplinită mai târziu decât s-ar fi așteptat.

„Trec anii trec, mă întâlnesc cu Ilie Năstase într-un avion, parcă de la Munchen veneam spre București. Și îmi zice că are baza sportivă și-mi spune: 'hai să facem treabă!' Așa a început totul,” rememorează Ciprian Marica, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Ciprian Marica

  • Ciprian marica emisiune povestile sport ro
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Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
Marica fcsb
Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
Ciprian Marica / Foto: Captură Interviu PRO TV
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Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța / Foto: Captură Interviu PRO TV
Maricapaokfcsb
Marica
Marica
Marica Birligea
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Năstase&Marica devine un reper pe harta padelului

În plus, Marica a numit ingredientul secret al succesului din ultima perioadă: adaptarea la nevoile noi ale bazei de clienți, într-un climat în care tot mai mulți practicanți ai sportului caută ceva nou.

În acest sens, padelul este una dintre disciplinele sportive recent apărute care au generat o tracțiune incredibilă, nu doar peste Ocean, ci și în Europa și în România.

Padelul capătă popularitate în România: „Vorbim de o comunitate de 40-50,000 de jucători la noi în club.”

„Astăzi avem multe activități sportive și un complex de care sunt mândru. Vom avea și un turneu mare de padel, unul dintre cele douăsprezece turnee mari ale lumii. Am reușit să îl aducem la București, într-o primă ediție, și sperăm să îl obținem pe o perioadă de zece ani.

Padelul crește foarte mult, iar lumea vine din ce în ce mai mult. Acest turneu ne pune pe harta padelului, care, probabil, va deveni și sport olimpic,” a prezis Ciprian Marica, la Poveștile Sport.ro.

Ciprian Marica a înscris 25 de goluri pentru echipa națională a României în cele 72 de selecții bifate în tricoul galben.

Ilie Năstase

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Nastase 250425
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