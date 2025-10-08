Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul a bifat 15 apariții la gruparea roș-albastră, unde a reușit să se impună pe tabela de marcaj în două situații.



Politic nu a avut un start nemaipomenit la trupa pregătită de Elias Charlambous



”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric



Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a fost întrebat dacă Dennis Politic are ușa închisă definitiv în Ștefan cel Mare.



Oficialul ”câinilor” a transmis că, în fotbal, viitorul e mereu imprevizibil, însă, pentru moment, este mulțumit de modul în care au decurs lucrurile.



”Dennis a ales să facă un pas și e pasul pe care el l-a considerat cel mai bun pentru cariera lui. (n.r. Dacă a plecat la o rivală are ușa închisă sau poate să revină?) În fotbal nu poți să spui... În viață nu poți să spui niciodată niciodată!



Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Deocamdată, noi suntem ok cu felul în care au decurs lucrurile”, a spus Cosmin Mihalescu pentru Sport.ro.



Dennis Politic a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Salford, Bolton, Port Vale, Cremonese, Dinamo și FCSB. El a trecut și pe la Academia lui Manchester United.

