Formația din Miercurea Ciuc a anunțat marți transferul mijlocașului ofensiv Zsolt Magyar, fotbalist care va evolua sub formă de împrumut de la gruparea maghiară Puskas Akademia.

Csikszereda, ziua și transferul: „Bine ai venit în Ținutul Secuiesc!”

În vârstă de 24 de ani, Magyar este un produs al fotbalului maghiar și vine după un sezon în care a bifat prezențe în prima ligă din Ungaria.

Revenit la Puskas Akademia în pauza de iarnă, mijlocașul a adunat 12 apariții în partea a doua a campionatului, perioadă în care a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

„O nouă întărire la mijlocul terenului! Am semnat un contract cu Magyar Zsolt, mijlocaș ofensiv în vârstă de 24 de ani, care vine la noi sub formă de împrumut de la Puskás Akadémia. Bine ai venit în Ținutul Secuiesc, Zsolt, îți dorim cât mai multe meciuri reușite în culorile FK Csíkszereda!”, au transmis harghitenii pe rețelele sociale.

Fost internațional maghiar U17, Magyar și-a construit cea mai importantă parte a carierei la Csakvar, acolo unde a strâns 82 de meciuri, 17 goluri și 12 pase decisive. De-a lungul timpului a mai evoluat pentru VLS Veszprem și Szeged, înainte de revenirea la Puskas Akademia.

Zsolt Magyar este al patrulea transfer realizat de Csikszereda în această vară. Clubul din Miercurea Ciuc i-a mai adus pe fundașul Alex Szabo și atacantul Adam Czekus, ambii de la Kecskemet, precum și pe extrema Albert Stahl, transferat de la FC Bihor.