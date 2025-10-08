Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, rămâne rezervat și nu crede că echipa sa va avea forța să se bată la titlu până la final în acest sezon. În schimb, omul de afaceri vede alte trei echipe implicate în lupta pentru campionat.



Finanțatorul moldovenilor crede că următoarele clasate, Rapid, Craiova și Dinamo au cele mai mari șanse pentru trofeu în acest sezon. Este concluzia trasă după primele 12 etape, când FCSB și CFR sunt încă în partea secundă a clasamentului.



Valeriu Iftime: ”Au forță, sunt din filmul ăsta”



Cât despre FCSB, Iftime este convins că va reveni în zona play-off-ului. Nu exclude campioana nici din lupta pentru titlu, chiar dacă diferența față de lider este de 12 puncte.



„Nu cred că rămâne FCSB acolo, urcă mai sus. Eu nu cred că CFR, fără Dan Petrescu... asta cred eu, sper să nu se supere domnul Varga. Dan Petrescu a făcut tot ce trebuia să facă un antrenor mare.



La momentul ăsta, se bat la campionat Dinamo, Rapid și Craiova. Asta cred! Au forță, ei sunt din filmul ăsta. Ei sunt cei trei uriași, asta cred acum. Încă nu exclud total FCSB. O să vedem”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



În următoarea etapă, FC Botoșani va avea parte de un test dificil. Se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, în timp ce UTA Arad va juca ”acasă” cu Oțelul.



Programul etapei a 13-a din Superligă:

