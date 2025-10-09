Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a explicat pentru Sport.ro cât de bine pus la punct este sistemul de recrutare al lui clubului. "Câinii" beneficiază și de aportul fanilor, care propun jucători remarcați pe viu sau în mediul online.



"Toți rămân surprinși când aud de felul în care lucrăm și de mărimea bazei de date"

"(Câți jucători are Dinamo pe lista de posibile achiziții?) Beneficiem de statutul de club mare cu atât de mulți suporteri care își doresc să ajute clubul. Pentru mine încă e incredibil când mă gândesc că suporterii au reușit să se adune și să salveze clubul de pe marginea prăpastiei. La departamentul sportiv beneficiem și noi de acest lucru prin aportul voluntarilor la procesul de scouting. Asta ne permite să creăm o bază de date cu foarte mulți jucători.



Am participat la diferite conferințe, la diferite întruniri ale oamenilor de fotbal și toți rămân surprinși când aud de felul în care lucrăm și de mărimea bazei de date pe care o avem. Vorbim de cluburi din Europa Centrală, Europa de Vest, nu numai din zona noastră. În momentul de față, avem 30.000 de jucători într-o bază de date. Sigur, aici e un proces de filtrare, de selectare a lor pe diferite criterii, apoi ajungem la nevoile specifice pe care le avem. Încercăm să venim cu o listă scurtă de cinci-șase jucători din care să alegem cea mai bună variantă.



"Ne propunem să aducem jucători de calitate din ce în ce mai bună"

E un început de sezon care ne dă speranțe și ne confirmă că ceea ce facem e bine și că suntem pe drumul cel bun. A fost nevoie să aducem mulți jucători, să schimbăm multe lucruri. Au fost jucători care au plecat, am vrut să întărim echipa, am fost nevoiți să aducem anumiți jucători. Per total, așa cum am spus și la finalul sezonului trecut, ne propunem să aducem jucători de calitate din ce în ce mai bună, pentru ca nivelul general al echipei să fie mai bun.

Nu am reușit să acoperim poziția de fundaș central așa cum ne-am fi dorit. Ne-am gândit mult și știam că avem jucători care pot juca acolo, la nevoie. Opțiunile, care erau existente pe piață și pe care am fi putut să le aducem, am considerat că nu ne pot ajuta foarte mult și atunci ne-am asumat cu toții că putem rămâne cu ceea ce avem în lot. Nu am vrut să luăm decizii doar de dragul de a lua decizii.



(S-a încheiat perioada de transferuri la Dinamo?) Nu se încheie niciodată perioada de transferuri, chiar și acum lucrăm la liste, la noul ciclu de scouting. Se pot legitima jucători liberi de contract, dar cei care sunt, la ora asta, disponibili pe piață au probleme medicale sau sunt jucători cărora le ia mult timp să intre în formă și să ne poată ajuta. Ne-am asumat că, dacă nu se întâmplă ceva extraordinar cu opțiunile bune de pe piață, atunci vom face tot posibilul să ne acoperim în iarnă.



"Profilul de jucător pe care îl caută Dinamo ar fi: tânăr, cu ambiție, cu foarte mult potențial și cu spirit de luptător"

Profilul de jucător pe care îl caută Dinamo ar fi: tânăr, cu ambiție, cu foarte mult potențial și cu spirit de luptător. Încercăm mereu să găsim jucători cu pașaport românesc sau cu origini românești crescut la cluburi bune de afară. Încercăm să aducem în fiecare perioadă de transferuri un jucător sau doi din această categorie care să ne ajute.



Poate nu percep cu toții, de la început ce înseamnă Dinamo, dar lucrăm la acest proces în perioada de recrutare. Avem pregătite prezentări în care le arătăm jucătorilor istoria clubului, care sunt figurile marcante din istoria clubului, cum s-a construit identitatea fotbalistică a clubului. Nu percep în totalitate ce înseamnă Dinamo, decât în momentul în care ajung aici. Mediul de la Săftica, mediul de la antrenament, atmosfera de meci. Cu toții înțeleg, în momentul în care au fanii în spate și aud stadionul cântând 90 de minute, își dau seama unde au ajuns. Unii sunt surprinși, unii sunt energizați de energia galeriei", a declarat oficialul dinamovist.

Jucătorii aduși de Dinamo, în ultima perioadă de mercato:

Adrian Mazilu (Brighton / 450.000 de euro), Andrei Mărginean (Sassuolo / 450.000 de euro), Nikita Stoianov (Maccabi Netanya / 450.000 de euro), Cristian Mihai (UTA Arad / 350.000 de euro), Raul Opruț ((KV Kortrijk / 200.000 de euro), Danny Armstrong (Kilmarnock / gratis), Devis Epassy (Karmiotissa / gratis), Mamoudou Karamoko (Copenhaga / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), Kyriakou Charalampos (Apollon Limassol / gratis), Codruț Sandu (Rapid / gratis), Luca Bărbulescu (FC Augsburg U19 / gratis), Vadim Kiricenko (UTA Arad / gratis), Jordan Ikoko (Omonia Nicosia / gratis), Alexandru Tabuncic (Rapid / gratis), Yanis Găgeatu (CSU Craiova / gratis), Darius Gavrilă (Tunari / gratis), Mihnea Toader (CS Dinamo / gratis), Mario Din Licaciu (CFC Argeș / gratis), Gabriel Ungureanu (CSM Pașcani / gratis)

