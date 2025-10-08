VIDEO EXCLUSIV Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"

Lisav Naif Eissat (20 de ani), fundașul central de la Maccabi Haifa, este una dintre marile surprize ale lui Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Moldova și Austria.

Născut la Haifa, Eissat a jucat la naționalele de juniori ale Israelului, inclusiv la U21, însă este eligibil și pentru reprezentativa noastră având în vedere că bunica și mama sunt românce. FRF a decis să acționeze și să îl securizeze pe stoperul de la Maccabi, iar Mircea Lucescu a anunțat deja că îl va titulariza pe Lisav în amicalul cu Moldova.

Cosmin Mihalescu, director sportiv Dinamo: "Nikita Stoinov a venit pentru că nu am putut să îl aducem pe Lisav Eissat"

Înainte de convocarea lui Mircea Lucescu, Lisav Eissat putea ajunge în campionatul României: Dinamo l-a ofertat pe jucătorul de la Maccabi Haifa, dar nu a putut ajunge la un acord privind suma de transfer, dezvăluie directorul sportiv Cosmin Mihalescu, care spune că s-a reorientat ulterior către Nikita Stoinov (20 de ani), un alt fundaș din Israel.

"Ca să spun în premieră, Nikita Stoinov a venit pentru că nu am putut să îl aducem pe Lisav Eissat. Lisav avea avantajul foarte mare că avea pașaport românesc și ne-ar fi ajutat cu regulile de jucători U21 și jucători români. 

Nikita era și el pe listă ca un jucător cu potențial foarte, foarte mare. Când am văzut că nu reușim să ne apropiem la Lisav așa cum ne-am fi dorit, am mers în continuare pe listă și am decis să îl luăm pe Nikita pentru că am văzut la el niște lucruri deja demonstrate la seniori la o vârstă foarte fragedă.

De asemenea, am văzut și marja de progres la el și am spus că e un jucător pe care n-avem cum să-l ratăm, chiar dacă a însemnat un efort financiar. E un efort pe care ni l-am asumat cu toții și care, până acum, demonstrează că am luat decizia cea mai bună", a spus Cosmin Mihalescu, într-un interviu pentru PRO TV.

  • 450.000 de euro a plătit Dinamo pentru a-l achiziționa pe Nikita Stoinov de la Maccabi Netanya, în această vară. Stoperul israelian în vârstă de 20 de ani este titular incontestabil la Dinamo și a strâns deja 9 meciuri sub comanda lui Zeljko Kopic.

Lisav Eissat: ”Tatăl meu este musulman, bunica este născută în Dorohoi”

”Eram deja în contact cu Federația Română și cu antrenorul Costin Curelea, selecționerul echipei Under 21. Ținem legătura cam de un an și jumătate.

A fost foarte emoționant pentru minde, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă.

O văd ca pe o oportunitate, pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept!

Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românească din familia mea îmi va aduce ceva special.

Oamenii din federație, inclusiv domnul Lucescu, au vorbit cu mine și mi-au arătat cât de mult apreciază stilul meu de joc.

Tatăl meu este musulman, iar bunica, după cum am spus, este născută în Dorohoi”, a spus proaspătul internațional român într-un interviu pentru FRF în limba engleză.

