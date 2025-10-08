Născut la Haifa, Eissat a jucat la naționalele de juniori ale Israelului, inclusiv la U21, însă este eligibil și pentru reprezentativa noastră având în vedere că bunica și mama sunt românce. FRF a decis să acționeze și să îl securizeze pe stoperul de la Maccabi, iar Mircea Lucescu a anunțat deja că îl va titulariza pe Lisav în amicalul cu Moldova.

Cosmin Mihalescu, director sportiv Dinamo: "Nikita Stoinov a venit pentru că nu am putut să îl aducem pe Lisav Eissat"



Înainte de convocarea lui Mircea Lucescu, Lisav Eissat putea ajunge în campionatul României: Dinamo l-a ofertat pe jucătorul de la Maccabi Haifa, dar nu a putut ajunge la un acord privind suma de transfer, dezvăluie directorul sportiv Cosmin Mihalescu, care spune că s-a reorientat ulterior către Nikita Stoinov (20 de ani), un alt fundaș din Israel.



"Ca să spun în premieră, Nikita Stoinov a venit pentru că nu am putut să îl aducem pe Lisav Eissat. Lisav avea avantajul foarte mare că avea pașaport românesc și ne-ar fi ajutat cu regulile de jucători U21 și jucători români.



Nikita era și el pe listă ca un jucător cu potențial foarte, foarte mare. Când am văzut că nu reușim să ne apropiem la Lisav așa cum ne-am fi dorit, am mers în continuare pe listă și am decis să îl luăm pe Nikita pentru că am văzut la el niște lucruri deja demonstrate la seniori la o vârstă foarte fragedă.

De asemenea, am văzut și marja de progres la el și am spus că e un jucător pe care n-avem cum să-l ratăm, chiar dacă a însemnat un efort financiar. E un efort pe care ni l-am asumat cu toții și care, până acum, demonstrează că am luat decizia cea mai bună", a spus Cosmin Mihalescu, într-un interviu pentru PRO TV.

